運豬車翻覆！9隻豬在大馬路亂跑 路過駕駛傻眼

毛豬在馬路奔跑，一度造成交通大亂。（記者江志雄翻攝）

2016-12-24 16:21

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國道5號高架橋下的北上側車道與壯圍鄉美福路口，今天下午2點40分，一輛載豬車下高架橋，疑似車上毛豬往一邊靠，重量不平均，造成貨車重心不穩而翻車，9隻豬在大馬路亂跑，讓其他駕駛人看傻了眼。

事發當時，賴姓飼主開著小貨車，要載9隻豬到員山鄉，準備養成神豬，不料途中發生翻車事故，豬趁機逃出圍欄，在車輛頻繁的大馬路跑來跑去，一度造成交通大亂，賴男與副駕駛座上的女性助手均無大礙。

賴男與女性助手拿著厚紙板趕豬，毛豬受到驚嚇，邊跑邊大便，最遠跑到2公里遠，經過半小時折騰，順利把9隻豬送進豬籠，結束一場豬豬逛馬路驚魂記。

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翻覆的運豬車。（記者江志雄翻攝）

賴姓駕駛友人拿著厚紙板趕豬。（記者江志雄翻攝）

宜蘭縣國5側車道運豬車翻覆，毛豬跑到大馬路上亂竄。（記者江志雄翻攝）