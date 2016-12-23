講美棒球隊勇奪諸羅山亞軍 正港澎湖之光
2016-12-23 18:55
全校僅有28位學生，17人為棒球隊的講美國小。（記者劉禹慶翻攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖偏鄉迷你小學-講美國小棒球隊，卻能在嘉義市今年第19屆諸羅山盃國際少棒邀請賽」，一路過關斬將，成為4強戰僅存的台灣隊伍，最後在冠軍戰才飲恨敗北，贏得亞軍，但已讓講美傳奇延續，成為正港澎湖之光。
白沙鄉講美國小，民國91年以全校僅61人之姿，勇奪亞洲盃少棒錦標賽冠軍，被譽為澎湖的紅葉傳奇：事隔14年之後，講美國小在生育率降低衝擊下，全校僅有27人、棒球隊就佔了18人，加上一路領軍的王長壽教練，曾在8月份萌生退意，縣府積極慰留，再度創造佳績，獲得亞軍實屬不易。
今年諸羅山盃比賽共計有國內外200支隊伍參加。在各國推舉之優秀參賽隊伍相互廝殺、戰況猛烈，來自日本球隊的3支隊伍取得前4強門票，而講美國小有幸成為碩果僅存的臺灣隊伍，與日本球隊一同擠進4強。經過數度奮戰，更是奪得冠亞軍門票，經與勇奪7次冠軍來勢洶洶的日本京都隊激戰後，雖不幸敗北，但也為台灣留下亞軍盃，更是澎湖推展棒球運動的殊榮。
由於棒球運動需要經費支持，除了澎湖縣政府推展棒球運動賽事補助經費外，去年起更經由縣長陳光復爭取包括澎坊股份有限公司及遠東航空股份有限公司，提供相關捐贈經費，贊助澎湖學子，所呈現出亮眼的成績可知澎湖推廣棒球運動，已有相當良好的成效，當然鄭源順校長與王長壽教練，也是功不可沒。
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