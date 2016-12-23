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阿嬤的一個動作 讓這位年輕人從此不斷撿垃圾

2016-12-23  18:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣年輕茶農黃獻霆，三年多前抽菸時亂扔菸蒂，卻見一名老阿嬤默默的將菸蒂踩熄，撿到塑膠袋裡，讓他羞愧不已，從此不再亂扔菸蒂，更在擺攤賣冷泡茶時準備塑膠袋，有空檔就將周邊垃圾撿拾乾淨，曾規勸阿伯不要亂扔菸蒂卻被辱罵「多管閒事」，他則秉持年輕人不畏縮的精神，繼續「賣茶撿垃圾」。

黃獻霆說，當時在台中市遊玩，抽菸後將菸蒂隨手扔在地上，卻有一名老阿嬤慢慢走來，先用腳將菸蒂踩熄，彎著腰將菸蒂撿到塑膠袋中；被老阿嬤糾正後，黃獻霆從此不再亂丟菸蒂，抽完菸將菸蒂捏熄，放到口袋或扔進垃圾桶，有空也約朋友一起在市區街道撿垃圾。

黃獻霆老家在嘉義縣石棹種、製茶，也是嘉義市體育會極限運動委員會總幹事，今年將玩極限運動的年輕朝氣用在行銷冷泡茶上，開發「硬Good Day」品牌，展現年輕人不畏縮的精神，平常在嘉義市文化路或嘉義長庚醫院附近擺攤。

黃獻霆說，只要每個人少亂丟垃圾，清潔人員就可少撿，多出時間做更多事，政府可省下更多清理環境的經費；但他昨天到嘉義長庚醫院對面擺攤，撿了一整包垃圾，今天再去擺攤時，路旁又是處處垃圾，笑說「好像都沒變」，但希望一個小動作，能逐漸改變別人的習慣。

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  • 黃獻霆擺攤賣冷泡茶時，有空檔就撿附近的垃圾。（記者林宜樟攝）

    黃獻霆擺攤賣冷泡茶時，有空檔就撿附近的垃圾。（記者林宜樟攝）

  • 黃獻霆擺攤賣冷泡茶時，有空檔就撿附近的垃圾。（記者林宜樟攝）

    黃獻霆擺攤賣冷泡茶時，有空檔就撿附近的垃圾。（記者林宜樟攝）

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