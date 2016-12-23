緊鄰關西營區 飛龍步道體驗國軍500障礙測驗
新埔飛龍步道登山口一路往上都是猶如大小西瓜般的卵石，這是因為步道原是野溪河床。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣新埔鎮蓮華山上近4公里長的飛龍步道，除了登山口「龍頭」處一路往上的鋪面，充斥著1顆顆如大、小西瓜般的鵝卵溪石，是其他步道所罕見者外，靠近「龍尾」路段，還因緊鄰關西營區，可以看到當年國軍500障礙測驗設施的遺跡，使該區有如另類原野樂園般，成為飛龍步道另一個吸引山友前往一遊的原因。
飛龍步道環繞著這座山頭上的百年老廟三聖宮。宮主彭瑞德說，從登山口一路往上地勢陡峭，沿途會出現大大小小的溪石，是因該段步道在很久以前，原是匯入山下霄裡溪的一條野溪河床，後來水枯了變成步道，時至今日，只要有豪、大雨降下，消失的野溪就會重現，這段雖然是整條步道最險峻處，但只有短短10分鐘就可爬完，整體而言是條很親民的健行步道。
彭瑞德說，飛龍步道原來是新埔巨埔、五埔里鄉親上山耕作，或到三聖宮參拜的路徑，在橫跨霄裡溪的大橋出現前，信眾如果不走這條山徑，就要踩踏擺在霄裡溪水中的大石頭渡溪。所以鄉親曾有「行石跳拜關公」的地方俗話相傳。
後來這條山路吸引山友前來健行，大約在民國87年間，有人把登山口到最高的運動公園處，依照攀爬的路徑繪製了路線圖，赫然發現竟出現一條龍的圖案，龍頭就在登山口，龍尾就在運動公園處，所以後來大家就將這條山路定名為「飛龍步道」。
飛龍步道緊鄰著專門訓練新兵的關西營區，有時必須沿著營區圍牆前進，也因此路線上有多處廢棄的五百障礙測驗設施。
這些當年訓練國軍的遺跡，有些還堪用，儘管簡陋，卻意外轉變成了山友們挑戰自己體能的簡易設施，猶如原野樂園般，在笑鬧之間，也隱約重現當年國軍磨練體能的辛苦，使飛龍步道平添一項其他登山健行步道所罕見的另類特色。
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山友體驗國軍當年如何通過500障礙測試。（記者黃美珠攝）
山友們以登山拐杖權充步槍，假裝持槍跑過500障礙設施之一。（記者黃美珠攝）
飛龍步道上有著國軍500公尺障礙測驗設施的遺跡。（記者黃美珠攝）
飛龍步道的運動公園，就是「龍尾」所在。（記者黃美珠攝）
從飛龍步道景觀台眺望霄裡溪沿線田野。（記者黃美珠攝）
山友所繪的飛龍步道。（記者黃美珠翻攝）
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標題：緊鄰關西營區 飛龍步道體驗國軍500障礙測驗
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