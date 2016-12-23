最好的耶誕禮物！彰化6所學校募集2500本書將送原鄉部落
2016-12-23 16:48
〔記者劉曉欣／彰化報導〕最好的耶誕禮物！把2500本書送到原民部落，這來自彰化16歲學生心中的小小願望！
「因為看到有社團老師募書到偏鄉，就想說自己也可以來做做看！」彰化高商應用外語科一年級學生許祐銓表示，他覺得越多學校力量越大，應該可以幫助更多的人。
不過，才剛踏出「募書」第一步，許祐銓才發現單純的想法要落實，還需要更詳細的計畫，包括要送書到那裡，各校要由誰來募集書本，誰要負責載書到彰商，還有運費到偏鄉，全都要從頭想過。
許祐銓最後透過彰商慈幼社的幫忙，尋求到彰化高中、秀水高工、鹿港高中、文興高中與崇實高工，願意一起加入，其中彰商學生石昀永就在社區發動募書，一口氣就募到300本書。
「這遠遠超過預期！」許祐銓說，他原本以為只會募到幾百本書就很多了，果然社會愛心力量很大，他自己從彰化市騎單車到秀工，把書載回；號召同學一起到彰化高中搬書回彰商，其它學校則由愛心師長把書送到彰商，最後再募集愛心運費，送書到屏東瑪家部落。
彰商校長粘淑真說，「有願就有力」，很開心學生在把愛心化為行動；學務主任陳志名指出，社團老師陳美玉以往募書都是送到縣內的偏鄉學校，高一學生發願募書，就送了上千本書到原鄉，用行動力讓夢想起飛！
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