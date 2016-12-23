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防疫新制明上路 雞蛋不能散裝賣 最高可罰15萬

2016-12-23  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕雞蛋明日起不能再散裝賣，否則要挨罰！農委會前年修法《動物傳染病防治條例》第14條，規定「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，明起正式上路。有業者反映，換包裝會增加成本，但消基會表示，此攸關禽流感防疫，仍必須落實，保障消費者健康。

農委會前年12月24日完成《動物傳染病防治條例》第14條修法，公告2年後實施，也就是從明天起上路。農委會防檢局表示，目前超商、超市、量販店所販售的雞蛋是盒裝水洗蛋，但傳統市場、雜貨店、早餐店業者的雞蛋還是散裝，未經洗選，恐將病毒帶出。

防檢局表示，修法至今已有2年的緩衝期，有業者認為換包裝會增加營運成本，曾找上立委反映，想以清洗好裝蛋的箱子因應就好，但全球禽流感疫情越趨嚴重，甚至可能奪人性命，若業者不落實，經地方政府稽查發現，要求限期改正卻沒有改正，可開罰業者新台幣3萬元以上、15萬元以下。

消基會副董事長游開雄表示，2年緩衝期已足夠中央、地方政府輔導業者做準備，而換用一次性包材有利杜絕疫情傳播，對健康有保障，且近期南韓又發生人畜共通的禽流感病毒H5N6，台灣更應該嚴格執行防疫新制。

他表示，新制上路後，初期可能無法全面落實，但政府應定期做稽查，一段時間後，消基會也會進行市場稽查，若仍發現散裝蛋狀況未明顯改善，會對外公布調查結果，也將請監察院調查中央及地方政府是否有行政疏失。

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  • 明起業者不能再販售散裝雞蛋。（資料照，記者吳欣恬攝）

    明起業者不能再販售散裝雞蛋。（資料照，記者吳欣恬攝）

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