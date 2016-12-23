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煙囪會不會爬阿！ 菜鳥耶誕老人「受訓」影片超逗趣

菜鳥耶誕老人被長官罵。（圖取自YouTube）

2016-12-23  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕白鬍子、大紅衣，笑呵呵的耶誕老人慈祥形象深植人心，但你有沒有想過，要爬山涉水爬煙囪，其實不是個簡單的差事。網路上流傳一段2011年的耶誕老人特訓短片，傳達出當耶誕老人需要多麼矯健地身手，相當幽默。

影片中，耶誕老人們集中在軍營，坐在軍車上引吭高歌「我是耶誕老人我很棒」，集合後，一名像是教官的男子，對著耶誕老人菜鳥們喊話「我要把你們教成真正的耶誕老人」！

特訓過程中，耶誕老人要能在暴風雪中行走、游過冰河、練習騎馴鹿，甚至被丟進壁爐。直到耶誕節到來，這些經過訓練的耶誕老人才能肩負起重責大任，帶給全世界孩子歡笑。

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