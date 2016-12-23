越看越負面 耶誕節沒人約的話別逛臉書
2016-12-23 12:50
研究指出，頻繁使用社群媒體可能會對情緒造成負面影響。圖為示意圖。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體已成為大眾溝通交流、接收資訊最直接且迅速的管道。但有研究調查指出，過度使用臉書之類的社群媒體，可能會讓人情緒變得負面，如果正逢節慶又沒人約的話更嚴重。
根據《BBC》報導，丹麥哥本哈根大學研究指出，過度瀏覽社群媒體，會讓使用者的心情變得負面。尤其是習慣只看別人發布文章、照片，自己卻沒有參與其中或不與他人接觸的話，感受會加更強烈，建議應遠離社群媒體1個禮拜的時間，讓自己有喘息的空間。
這份研究報告是針對多數為女性的1000名民眾進行的調查，得出的結論為「固定使用如臉書等社群媒體，會對情緒、幸福感和生活滿意度造成負面影響。」
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