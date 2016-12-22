醫師到你家看病 健保付錢又免舟車勞頓
2016-12-22 18:39
〔記者蔡淑媛／台中報導〕醫師到宅看病，健保付錢！健保署今年推出居家醫療，為失能或在家外出就醫不便者提供整合照護，今天成果發表，失智臥床有壓瘡的老阿嬤在家接受彰化二水鄉衛生所照護，現在能下床哼歌謠；46歲癌末患者也因南投醫院到宅安寧照護，在家安心善終。
82歲的王阿嬤治療感染後出院由兒子接回家照顧，但背部有壓瘡，加上戴鼻胃管、尿管，家人不知如何照料很焦慮，二水鄉衛生所主任陳宏賓帶領護理人員每週到宅看病、照護傷口和衛教指導，現在感染獲得控制、壓瘡逐漸癒合，阿嬤能下床坐輪椅出門，她開心得笑了、哼唱年輕時愛唱的日本歌謠，兒子也能兼顧養蜂工作，對醫療團隊感謝不已。
許姓大腸癌患者癌轉移骨頭與腦部，去年底想完成回家住的心願，部立南投醫院由放射腫瘤科主翁益強帶領醫護團隊到宅為他進行安寧醫療，患者與家人能家把握最後的相處時光，悲傷獲得撫慰，患者願意走出臥房與家人共餐，最後也走出戶外到坐卦山賞櫻郊遊，並與醫療團隊合照表達謝意，年中在家走完人生最後一哩路。
健保署中區業務組長方志琳今指出，今年健保推出居家醫療整合照護計畫，不同於以前僅護理師到宅照護，現在醫師也到家看診，而且整合居家的一般醫療、重症患者有鼻胃管、氣切或呼吸器等的重度居家醫療和安寧療護，都能是同一個醫療團隊，讓患者不會為了回診舟車勞頓，提升生活品質也減輕家庭負擔。
該計畫提供完整的醫護團隊到宅醫療、還有個管師協助、24小時電話諮詢等，方志琳說，目前中彰投已有超過150家醫療院所加入計畫，今年已服務500多人，呼籲民眾多利用，讓患者在地醫療，弱勢者也能受到照護，只要患者居住在家或外出就醫不便，能向目前住院的醫院、縣市衛生局照管中心申請，經評估有明確醫療需求就能提供。
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