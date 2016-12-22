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明年國慶10月1日？ 書局送行事曆離譜挨批

民眾指出，有老師收到書局送的行事曆，上頭竟標示10月1日是「國慶日」，讓他直呼太誇張。（圖擷自爆料公社）

2016-12-22  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕年底將至，不少商家單位常在此時贈送桌曆或年曆，但有民眾指出，有老師收到書局送的行事曆，上頭竟標示10月1日是「國慶日」，讓他直呼太誇張，其他網友看到後也紛紛留言質疑，難道「書局已經被統一了」？

網友今在《爆料公社》貼出一張明年行事曆的圖片，並指「南一書局給學校老師的行事曆，太誇張了。」細看上頭竟將10月1日標註為國慶日，2日則寫著「國慶日翌日」，但我國國慶日一向都在10月10日，中國的國慶日才是10月1日。

該文PO出後引發網友議論，不少人批評「這是南一還是統一」、「南一書局已經被統一了」、「是預告明年就會…」，有些人則結合時事笑稱「原來我們早就統一了。拿著麼多錢找邦交幹嘛！」不過也有人緩頰說「應該是要做給對岸的吧」、「抓錯檔案？」、「 搞不好人家也有接對岸的業務啊！退回去不就好囉」。

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相關關鍵字： 中國 南一書局 國慶 國慶日 年曆 書局 桌曆 統一 老師 行事曆
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