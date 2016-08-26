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少子化招不到學生 這些學校卻把學生往外推

2016-08-26  20:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕9月1日高中職以下各級學校105新學年度開學，不少學校為減緩學生流失卯力搶學生，但彰化縣174所小學中仍有4所小學，因為學區學生人數太多、教室不足必須實施新生入學人數總量管制，比例約2.2％，這當中有1校還因人數超出上限，一口氣把67個、可成班2班多的人數「往外推」，轉介到鄰近學校就讀。

總量管制的4校分別是彰化市的南郭國小和大成國小、和美鎮的和仁國小、溪湖鎮湖北國小，其中，大成國小連續8年年年實施總量管制，校方為了控管新生班級人數6班為限，學區新生人數比總量管控多出67個，全部轉介到鄰近學校就讀，沒有招不足學生的困擾，讓周邊學校稱羡。

教育處長林明裕指出，少子化明顯，教學資源需平均分配，會被要求需實施總量管制的學校，原因大都是普通教室不足，加上，在不補助增建新教室的政策下，如果學校普通教室已用滿，甚至用到自然科教室作為普通教室，教育處會要求學校控管新生招生總數和班級數，如果普通教室仍夠用，教育處解除總量控管，去年和前年縣內還有國中實施總量控管，今年國中全部「解禁」。

根據教育處統計，國小班級數每班上限29人，前述新生人數總量控管的學校各校招收班級數以南郭招收14班最多，其次是大成6班，和仁和湖北各5班，這些學校學區四周不乏新興社區，多數校齡「年輕」，校舍新穎、特色教學小班制、教學有口碑，受到家長青睞。

南郭國小校長馮幼中說，學校普通教室不夠，已經用到自然科教室，校方希望讓自然科教室回歸使用，今年新生人數剛好與總量管制人數相同，共406人、14班，去年12個新生轉介出去，今年1個都沒有。

大成國小指出，93年學校開始招收新生，98年起學校年年實施總量管制，全校總班級數控管在38班，近年作法都是「畢業幾班、新生就收幾班」。

和仁國小表示，學校普通教室只夠容納30班，今年實施總量管制後全校總班級數仍有32班，今年招收5班，有4個學生轉介出去。

湖北國小表示，學校成立10年，總班級數需控管在30個班，各年級5班為限，今年5班共招收145個新生。

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  • 已連續8年實施新生入學人數總量管制的彰化市大成國小，今年一口氣轉介67個新生到鄰近學校就讀。（記者張聰秋攝）

    已連續8年實施新生入學人數總量管制的彰化市大成國小，今年一口氣轉介67個新生到鄰近學校就讀。（記者張聰秋攝）

  • 彰化市大成國小校舍新穎，小班教學，教學有口碑，年年校方為了維持教學品質，都需嚴格執行新生班級數總量管制，超出上限就不再招收。（記者張聰秋攝）

    彰化市大成國小校舍新穎，小班教學，教學有口碑，年年校方為了維持教學品質，都需嚴格執行新生班級數總量管制，超出上限就不再招收。（記者張聰秋攝）

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