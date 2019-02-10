華航今再取消16航班 影響2000旅客

2019-02-10

今天收假 桃機預估旅運量16萬人次

〔記者陳宜加、朱沛雄、黃旭磊／綜合報導〕昨天華航機師罷工第二天，華航昨共計取消十七個航班、六個航班延遲，影響超過約二千名預定從小港、桃園機場出國的旅客；今天則預計取消十六個航班，影響二千人的行程。

昨取消十七個航班，包括桃園飛曼谷、香港、金邊，高雄飛上海、大阪等航班；今取消十六班，包括台北飛紐約、溫哥華、泗水、新加坡、布里斯本、釜山、香港、馬尼拉，高雄飛馬尼拉等航班。

雖然華航緊急通知旅客航班異動，經由華航協助改搭其他航班或簽轉其他航空公司班機飛往目的地，減低了機師罷工造成的衝擊，但高雄機場上千名旅客行程受影響，旅客感到很無奈，清晨五點半左右有十多名旅客於華航櫃台等候安排轉機。

英籍旅客Davies原搭乘CI933從高雄到香港再轉飛德國杜塞道夫，擔心航班取消延誤後段行程，華航地勤安排搭高鐵從高雄到桃園出境。也有台商一家三口欲趕回東莞上班，希望華航安排航線避免上班遲到。

中國旅客王小姐為孕婦，原要搭CI933到香港、轉飛成都過年，對於罷工事件感到無奈，怕累到懷中寶寶。

罷工未歇，華航表示，將持續以整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務，因應旅客疏運，呼籲旅客搭機前到華航官網查詢即時班機動態訊息。

多出國民眾將返台，桃園機場預估旅運量將接近十六萬人次，機場公司副總但昭璧表示，因應罷工事件衝擊，機場公司在第二航廈北邊擴建區完成新設二座票務櫃台，提供航空公司因應大量簽轉作業的需求，避免影響其他櫃台正常作業。

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