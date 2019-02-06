焦點評論》勝因與敗因

2019-02-06

記者鄒景雯／特稿

勝因與敗因是同一件事，正方的勝因就是反方的敗因，反之亦同。去年選舉之後，各色政治領袖紛紛有些角色扮演的強化或調整，歸結起來似乎有個共同的交集，就是直播當道，大家都網紅化的厲害，連農曆年節也未有稍緩。

台灣自從民選時代開展以來，這麼多年來，政壇一向是高度的分化，什麼時候有過如此一致性的行動？因此不得不做出一個結論，這些政治人物都認為這麼做有助於增添其政治續航力。

強化網路傳播的，表示當事人自認過去獲益於此，因此今後有必要加碼；積極調整去學習網路使用的，意味著這些對象檢討以往最大的疏漏在此，故而必須儘快迎頭趕上。如果純粹就科技發展帶來載體的多元與創新，政治工作者必須不斷擴大對媒介的認識與操作能力，完全無可厚非，網路確實是這個時代被大量利用的工具；但是從各色人等超過比例原則的一窩蜂追逐姿勢看來，情況顯然並非前述的理智，這群人中，有一半的似乎已經定義其勝在網路，另一半的則自省其敗在網路，因此按讚數、網路聲量，儼然成為政客們相互競爭的關鍵指標，甚至是唯一的「進步」，盛行率幾乎已經超越民調。至少以朝野人物「雷厲風行」的執行效率是如此。

之所以出現這樣的選後症候群，應該是受到「韓國瑜現象」的震盪，至今尚未平復創傷所致。不少人針對韓流形成的解釋，係建立在表面現象上，例如民進黨在高雄執政長達二十年，怎麼可能失敗，或是韓國瑜為國民黨二軍，只是個邊緣人，因此不少人都將韓國瑜的逆轉，僅僅歸因於網軍帶勢的成功。

如果超越藍綠藩籬，都是這樣看待選舉結果的，這是低估了本質，也高估了事實，那麼任何一個政黨可能至今都沒有精準掌握到失敗在哪裡？勝出又在哪裡？則檯面上的這群政治菁英，今後的從政之途又如何可以確保更接到地氣？

網路當然是當今接地氣的途徑之一，但是若錯把網路流量的總和誤為母體，基本上就犯了很大的偏差。何況，箇中還夾雜有假帳戶、機器人的問題。台灣很不喜歡與獨裁的中國相提並論，然而隔壁這個嚴密控制社會的國家，接地氣的程度可不是一般人可以想像，他們設有國情研究中心，每年進行國情調查，做為施政的科學性參考，反觀我們呢？假使朝野都停留在冥想、感覺、賭注的層次，則又能如何厚實我們的民主內涵？

經過一個半月的沉澱，「九合一」的勝與敗，說穿了，網路是一根火柴的作用，之所以會星火燎原，是因為當時整個民意環境中充滿了易燃的物質，於是韓國瑜一點就爆，好好分析這些構成物質是什麼，現在這些物質疏散了沒有，同時，今後無論哪個政黨主政都要引以為戒，應該才是尋求真實勝因與敗因的正辦。

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