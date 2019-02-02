AIT砸2億 買2豪宅

2019-02-02

〔記者徐義平／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）人員居住需求強勁，不斷在台置產，去年十、十一月合計砸下近十四億元在內湖、天母兩處買進住宅。根據地籍資料，ＡＩＴ在包下天母整棟預售案前，早在內湖辦事處新址正對面置產，以直接付逾二億元現金的方式，向建商買下內湖知名豪宅「文心ＡＩＴ」二十樓兩戶，下班只要過馬路就可以到家，住家還可俯瞰ＡＩＴ全貌，也讓ＡＩＴ官員真的住在「ＡＩＴ」裡頭。

就在內湖新址正對面

根據地籍資料，ＡＩＴ在十月初買進二十樓兩戶豪宅，十一月完成移轉登記。其中一戶坪數約一○七．八一坪（包括三車位、二十六．一五坪），另一戶坪數約一一○．九二坪，此戶則沒有車位。

內政部實價網已揭露該豪宅逾百筆實價，去年五月二十樓其他戶的實價資訊，有一戶約一三九．一九坪（包括三車位、約二十六．一六坪），總價近一．二五億元，另一戶約一○七．八一坪（包括三車位、約二十八．二六坪），總價為八三○三萬餘元。以此兩筆實價為依據推估，ＡＩＴ買下兩戶的總價應該超過二億元。

買下兩戶豪宅後，相隔僅一個多月，ＡＩＴ又以十一．六億元現金，向上市建商新美齊買下「新美齊天母」整個預售案，該預售案基地面積約三○二．五坪，預計興建地上十二層、地下三層的住宅大樓，規劃採一層一戶，總樓地板面積將超過千坪，預計明年第三季可完工交屋。因此，ＡＩＴ光是去年十、十一月，便砸近十四億元在台置產。

房產業者分析，ＡＩＴ買下內湖豪宅，應是讓高層主管能夠就近居住，天母預售案則是符合多數員工的家庭需求，也就是住在天母美國學校附近。

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