獵雷艦案遭彈劾 陳永康籲國軍採購回歸專業

2019-02-02

〔記者羅添斌／台北報導〕監察院昨天針對海軍獵雷艦招標過程大幅放寬廠商資本額限制，彈劾前海軍司令陳永康及副司令蒲澤春，國防部表示，尊重監委的調查及彈劾案結果。

國防部：尊重監委調查

陳永康二○一五年就自軍職退伍，以文職身分轉任國防部副部長，二○一六年政黨輪替後仍與軍方保持密切關係，目前還具有中科院董事身分，也經常到國外參與會議及論壇。

陳永康目前人正在英國出席國際水面艦研討會。對於遭彈劾，他說，如果能夠替國軍擔當，讓海軍從慶富案與獵雷艦案中解脫，甚至促成國軍在採購等相關制度上更加完備，更能回歸專業，他就算是被彈劾，也是值得的。

蒲澤春：沒對不起國家

另一位遭到彈劾的是時任海軍副司令的蒲澤春。蒲澤春目前為現役二級上將，擔任總統府戰略顧問，近兩年來都在為國軍人才招募積極奔走，到國內各大專院校及高中職親自說明國軍招募人才的政策及做法。

相關官員說，蒲澤春自認行事坦蕩，沒有對不起國家，他在海軍任職期間行事，禁得起各界檢驗。

監察院昨天針對海軍獵雷艦招標過程大幅放寬廠商資本額限制，彈劾前海軍司令陳永康（左）及副司令蒲澤春（右），國防部表示，尊重監委的調查及彈劾案結果。（資料照）

獵雷艦案大事紀

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