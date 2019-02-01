冷氣團拜早年 初二回暖

2019-02-01

首波春節返鄉潮 今傍晚湧現

〔記者劉力仁、楊綿傑、鄭瑋奇、陳宜加／綜合報導〕春節連假明日展開，大陸冷氣團昨先影響台灣，北部、東北部有短暫雨，各地溫度明顯下降，低溫恐下探十二度；中央氣象局更預告，下週一除夕和大年初一，將受另一鋒面及東北季風影響，各地有降雨機會，初二起東北季風減弱，各地氣溫將回升到溫暖舒適直到初四。環保署則提醒，春節期間北部空品轉好，中南部則為橘色等級，敏感族群出遊仍要小心。

初三國道車潮 估創新高

預計今天下班時段就將出現首波春節返鄉人潮車潮，高公局預測，今日國道交通量估較平常週末增十％，南下返鄉車流量還不會太多，會分散到明、後日及除夕。預計初一起，南下出遊車流明顯增加，初二回娘家將出現春節南下最大量，而年假國道雙向最大交通量則預計是初三，出遊與首波北上返工車潮加成、有望創下國道交通量歷史新高。

春節針對國道尖峰時段與路段，規劃四條長途及七條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台九替代國五、台六三替代國六、台六一替代國一、國三，避免塞在車陣；短途則建議民眾多利用省縣道，不要上國道。

北台有雨 低溫下探12度

氣溫方面，氣象局預測，今晨包括中部以北、宜蘭地區低溫約十三至十四度，空曠地區恐下探十二度，北部高溫約十七度，中部廿至廿二度，南部廿三至廿六度。

預報員李孟軒說，明、後天冷空氣減弱而回暖，但下週一除夕和大年初一，再受鋒面及東北季風影響，各地有降雨機會，低溫十五至十六度，但北部高溫可回升至廿一度、南部廿五度。初二預估東北季風再減弱，各地氣溫更回升到溫暖舒適，並持續到初四。

北部空品轉好 中南部亮橘燈

環保署則提醒，除夕前氣流停滯，竹苗以北空氣品質為普通至橘色提醒等級，中部以南橘色提醒至紅色警示等級。

除夕及初一東北季風增強，北部空品轉佳，雲嘉南以南位於下風處，空氣品質則為橘色（對敏感族群不健康）。初二至初三，東北季風減弱，中南部污染物易累積，空品為橘色提醒，內陸近山區可能出現紅色警示。初四至初五，漸轉東風，西半部擴散條件仍不佳，竹苗以北空品普通，中南部仍為橘色等級，短時間恐達紅色警示。

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