德國駐台代表王子陶：習談話 提高對外部勢力關切

2019-01-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平本月初重申不放棄武統台灣。德國在台協會處長王子陶廿一日在德國商會記者會中主動評論說，習近平對台談話「沒什麼新意」，但明顯提高對外部勢力（the third parties）的關切，尤其指涉美國對台灣的公開支持。

德國經濟辦事處廿一日舉辦「二○一八德商在台商業信心調查報告」發布記者會。報告中指出高達四十六％的德商認為，兩岸關係及國內政治穩定有待解決。

王子陶出席記者會主動說起「各界關切的政治架構問題」，他表示，今年一開始便發生習蔡言詞交鋒（battle of words），吸引國際關注，且讓台灣話題登上德國晚間新聞和談話節目，不少德國友人及媒體向他詢問台海情勢。

王子陶認為，國際媒體大篇幅報導習近平對台談話，但其實該談話內容「沒什麼新意」，習只是重申中國領導人對於武力打擊台灣獨立，以及香港模式（一國兩制）作為統一台灣計畫的一貫立場。

王子陶說，習近平談話的新穎之處，在於中國明顯提高對外部勢力的關切，所謂外部勢力主要指涉美國對台灣的公開支持。例如在習談話前一天，美國才剛剛簽署「亞洲再保證倡議法案」生效。

至於各界憂心台海緊張情勢升高，王子陶則解讀說，習近平重申統一，但並沒有提出時間表，「這表示中國沒有急迫性」。他認為中國將持續對台施壓，但整體政策並沒有改變。

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