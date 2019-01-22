新南向旅客花錢不手軟 直逼中客

2019-01-22

今年國際旅客 目標1150萬人次

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年新南向旅客人次、消費力緊追中客，今年觀光施政目標：國際來台旅客要達一一五○萬人次，國民旅遊要達到一．九億人次，總觀光收入要達八二一五億元。

交通部昨舉行新春記者會宣布今年觀光發展目標。觀光局指出，去年來台新南向觀光客全年預估突破兩百五十萬人次，佔來台市場廿三％，僅次於中國及東北亞的廿五％。新南向旅客消費力也不遑多讓，去年前九月其消費總額達廿七．○八億美元（約八三五．一一億新台幣），穩坐來台第二大消費市場。

交通部指出，來台旅客已連續四年超過千萬人次，去年更首次突破一一○○萬人次，達到一一○七萬人次。在各市場部分，去年前十一月中國市場佔比廿五％、新南向佔廿三％、東北亞佔廿五％，呈現各四分之一的均衡狀態。

東南亞消費力 穩居來台第二大

在消費力方面，去年前九月來台旅客消費總額為九十九．○八億美元，比起上一年有兩位數成長，增加十一．四一億美元，成長約十三％；其中，中國消費總額為卅．二七億美元，是各市場最多，緊追在後則是新南向旅客，消費總額為廿七．○八億美元。

觀光局長周永暉表示，新南向今年將挑戰兩百八十萬人次，雙印（印尼、印度）市場會是重點，未來將「五管齊下」，將設立越南辦事處，並評估在印尼、印度和倫敦設點；並透過網紅行銷；擴大海外旅展參與強度；還會透過台越之間的觀光會議、ＡＰＥＣ、亞洲郵輪聯盟等國際活動加強國際交流；另也請民航局增加新南向航班及航點，全力往目標衝刺。

新南向五管齊下 挑戰280萬人次

觀光局去年陸續推動多項國民旅遊補助，今年一月更推出擴大暖冬旅遊方案，補助擴及全台。交長林佳龍表示，希望透過常態性補助方案刺激國內旅遊需求，讓國旅更蓬勃發展，交通部補助方案將搭配地方特色整合行銷，強化台灣多元文化和生物多樣性，將地方創生的文史工作者、生態保育者納入規劃。

新南向與中國客 來台人次與消費金額

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