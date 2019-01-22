兵役制度檢討》國防部：組建現代化常備部隊

2019-01-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外界對我國推動募兵制仍有疑慮，國防部回應，我國參酌先進國家經驗推動政策，招、訓「役期長、意願強、經驗熟」志願役官兵增進戰力，除擴大國家人力資源運用彈性、提升整體競爭力，並秉持「平時養兵少、戰時用兵多」原則，組建「量適、質精、戰力強」的現代化常備部隊。國軍總員額亦納「五年編裝需求計畫」，滾動式修正兵力結構。

滾動式修正兵力結構

對於募兵制，國防部認為有「提升國軍戰力」、「合理運用人力」、「降低社會成本」等效益。首先，志願役士兵兵員穩定成長，可在四年長役期獲充分、精實的專精訓練，大幅提升國軍常備部隊戰力。志願役官兵人力逐年成長，去年底達八十二．八六％，一九九四年次以後役男接受四個月軍事訓練役，可使青年在就學、就業間有更多選擇，使國家人力資源配置更多元，有利役男生涯規劃、降低社會成本。

另對兵力結構調整，國防部表示，國軍在二○一一年實施「精粹案」時，就已前瞻考量募兵制推動與義務役停徵因素，未來將綜合考量國防資源分配，配合兵力整建計畫、武器籌獲期程等持續精進國軍組織編裝，以維護基本戰力、強化戰力防護與組建不對稱戰力，做為兵力結構調整規劃重點。

至於外界對於軍事訓練役上路後訓、召相關質疑，國防部表示，軍事訓練役男「入伍訓練」、「一班專長訓練」的步槍實彈射擊加總發數，已自八十八發增至二百六十二發，時數自八十二小時增至二百六十四小時。且「一般專長訓練」含步槍、機槍、槍榴彈、六六火箭彈等訓練，另也有七類廿四項「中級專長」，顯著提升後備動員基本戰力。

後備軍人教召部分，國防部表示，現採「幹部練指揮、士兵練戰鬥」指導原則，重點置於專長複訓、射擊與組合訓練、戰鬥教練及災害防救，今年起更將後備部隊教召實彈射擊課程自二次增至三次，將六發子彈射擊的合格標準自三發增至四發，不合格者則加強複訓，經驗證單兵技能已明顯提升。

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