封殺華為5G 荷、加評估跟進

2019-01-21

將決定是否限制或禁用華為設備

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據荷蘭「忠誠報」報導，荷蘭政府今年秋季標售5G頻譜時，將決定是否限制華為參與投標︰另彭博報導，加拿大政府仍在對5G通訊系統進行安全評估，再過幾個月就能決定是否限制或禁止使用華為的技術或設備。

「忠誠報」引述荷蘭經濟部發言人談話指出，該部預定今年秋季標售5G頻譜，遴選標準將視政府的中國策略而定，包括荷蘭能否保護自家關鍵技術，不被中國國企竊走。

越來越多國家質疑，華為設備恐被中國政府用來監視外國政府和企業。假如荷蘭跟進限制華為營運，將是繼美國、澳洲、紐西蘭、日本、南韓及部分歐洲國家後，採取類似行動的最新一個國家；目前荷蘭幾乎所有電信業者都使用華為設備。

德國官員日前對「華爾街日報」指出，德國政府基於國家安全，計畫跟進美國等其他國家，禁止電信業者使用華為的5G技術及設備；德國是華為最重要的國外市場之一，華為歐洲總部就設在德國的杜塞爾多夫市。

彭博報導，加拿大安全機構持續對5G通訊系統進行安全評估，包括是否存在潛在安全弱點，這項評估可能造成一家公司遭到限制或禁止，這家公司就是華為。

中國駐加拿大大使劉沙野上週警告，若加拿大禁止電信業者使用華為設備，將自擔後果；加拿大公共安全部長古岱爾回應說：「我們已充分表明，不會讓國家安全受到損害；我們將採取適當的分析，做出符合加拿大利益的決定，不會被中方的威脅給嚇阻。」

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