今年躉購電價遲未定案 太陽能廠也剉咧等

2019-01-20

〔記者張慧雯／台北報導〕今年躉購電價費率遲遲無法定案，加上籌設許可卡關，離岸風電開發商沃旭昨發函供應鏈停止執行契約。事實上，太陽能躉購費率同樣未敲定，業者也是「剉咧等」。

太陽能光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫一月初就大聲疾呼，上游太陽能產業裁員人數已達上千人、無薪假更有四千人，若太陽能躉購電價費率大幅下降，預估第二季失業加上無薪假員工人數可能達兩萬人。

聯合再生能源董事長洪傳獻也表示，去年十一月底預告二○一九年太陽能躉購費率草案後，不少太陽能電站包商工程也停工，中小型系統商虧損連連。不少業者則私下感嘆，今年多家廠商以「蓋電廠」為主要轉型目標，但卻遇上躉購費率可能大幅調降的問題，簡直是「屋漏偏逢連夜雨」。

部分業者認為，若躉購費率真的大幅下滑，因應方式只有幾種，首先，就是得以更高標準慎選案廠，太複雜、太難做的案子不能接，才有可能出現些微利潤；其次，必須採取「一條龍」策略，從太陽能電池、模組到電廠盡量都使用自家產品，才能從中段到下游累積一定毛利，不至於虧損。

業者也表示，過去中小型電廠還能有生存空間，如果躉購費率大幅下滑，這些企業根本很難因應，未來市場有可能變成「大者恆大」。

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