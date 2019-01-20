沃旭停止合約》綠委：避免連鎖反應 藍委：不該急推政策

2019-01-20

〔記者陳昀／台北報導〕對於沃旭能源發函供應鏈停止執行合約，立法院經濟委員會召委、民進黨立委蘇震清表示，希望行政院儘快深入了解原因，避免造成連鎖反應，且仍應積極發展多元能源；國民黨立委孔文吉則認為，去年急著讓離岸風電上路，躉購費率又改來改去，外商撤資是可預期狀況，既然非核家園已無期限，暫時不必急推政策。

蘇震清：仍應積極發展多元能源

蘇震清指出，離岸風電是重大政策，外商突然撤資，到底是中央、地方法令有衝突，還是台灣投資環境、躉購費率降低，甚至是設備等因素，政府應通盤了解，以免造成連鎖反應。他表示，雖然行政院已依公投結果宣布非核家園二○二五年期限失效，但還是應綜合評估整體用電，積極發展多元能源。

孔文吉：打掉重練 回歸市場機制

孔文吉認為，行政院為了加快推動離岸風電，廠商條件、價格機制都很混亂就上路，還為了吸引外商推出遴選制、高躉購費率等優惠條件，因外界批評改為競標制並調降費率，但這樣朝令夕改、政策不確定，外商決定撤資也是可預見情形。

孔文吉表示，原本是因二○二五年非核家園目標，才急就章讓離岸風電上路，既然已經沒有期限，再生能源也不再那麼急迫，寧可打掉重來、回歸市場機制，下個會期也會要求經濟部能源局盤整能源配比，放緩再生能源，避免倉促推動。

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