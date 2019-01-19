總統牌局／柯P可能上桌？ 王︰他不是國民黨

2019-01-19

〔記者黃良傑／高雄報導〕前立法院長王金平昨晚原欲和高雄市長韓國瑜合體，主持六合夜市「高雄幣」啟用典禮，韓因議會備詢臨時缺席。王金平被媒體問及台北市長柯文哲隨緣「上桌」參選總統的影響，王妙答「柯Ｐ不是國民黨員，沒有上桌問題」。

高雄市府和大高雄市觀光商圈總會為發展高雄經濟，首創以高雄為使用場域的「高雄幣」，初步優先導入六合夜市、光華夜市、南華商圈三大觀光夜市商圈，可使用店家、攤商數逾一百六十家。民眾只要持「高雄幣」APP在簽約商家消費，最低消費十元起，可獲得一％至十％的回饋金，下次消費即可部分或全額折抵。王金平昨晚興奮地體驗「高雄幣」，在六合夜市吃透透。

王金平昨天原本要與韓國瑜共同主持六合夜市「高雄幣」啟用典禮，因韓國瑜仍在市議會備詢，臨時無法趕來，王金平說並不遺憾，因為兩人經常合體參加公益活動。

「上桌」說 是國民黨內的事

被問到柯文哲可能隨緣「上桌」參選總統，王金平強調，「上桌說」是國民黨內的事情，柯文哲不是國民黨黨員，對黨內沒有「上桌」的問題。至於是否及何時宣佈參選總統？王金平昨晚仍不鬆口。

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