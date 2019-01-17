工商界籲 產創加碼抵減、擴大適用

2019-01-17

許勝雄︰中國今年降稅費達6.75兆

政府需祭出更激勵措施引資回台

〔記者羅倩宜／台北報導〕經濟部日前預告「產業創新條例」修正草案，但工商界認為效益不大，且照顧不到微型企業，呼籲應擴大適用項目，且提高抵減額度。三三會理事長許勝雄昨表示，中國今年大幅降稅費，估算總規模達人民幣一．五兆元（約六．七五兆台幣），將對資金造成磁吸效應，台灣面對全球競爭挑戰，應從檢討稅制及解決五缺等下手，才能吸引台資回流。

根據經濟部預告，產業創新條例修法將再延長十年，並加碼研發抵減、新增人才培育抵減，全案預定最快二月送行政院審查，列下會期優先法案，明年適用。

延長10年有助投資 應盡快定案

許勝雄指出，產創條例延長十年的確有助投資，應盡快定案；但財政收支劃分法也得儘速修正，給予地方更多資源，縣市政府才有能力和誘因推動經濟；他說，「尤其九合一大選後，不少縣市改由國民黨執政，中央與地方如何攜手，讓政策落實，將是一大學問。」

許勝雄強調，中國今年推出大幅降稅費措施，總規模達人民幣一．五兆元，政府得祭出較中國更激勵的措施，且解決土地、人才、水、電及缺工等五缺問題，企業才有意願在台投資。

工總秘書長蔡練生說，產創條例前身是促產條例，曾對國內經濟有很大貢獻，當時針對新增投資、培訓、設備等，都有營所稅抵減，適用項目較多；後因營所稅從二十五％降到十七％，政府認為既已減稅，促產許多獎勵也都取消。

他主張 ，如今營所稅從十七％增至二十％，理應恢復過去促產條例的各項優惠。但經濟部最新提出的產創修法，適用範圍僅人才、研發兩項，誘因不夠；建議研發抵減應提高至當年度三十％、三年二十％；另適用範圍擴大到設廠、購地、添置新設備等。他強調，「抵減的意涵有二，一是鼓勵企業投入，二是帶動供應鏈商機，例如自動化機械業可因此訂單大增。」

中小企總︰減免微型企業營所稅

中小企總理事長李育家認為，產創抵減僅人才、研發兩項，照顧不到五人以下微型企業，因微企規模小，達不到抵減門檻；但微型企業占國內企業數六成以上，這個沈榮津部長最清楚，中小企總建議給予微型企業營所稅減免。

工商協進會理事長林伯豐建議，人才培育抵減時程應由三年擴大至五年，有助長期養才留才；他也呼籲未分配盈餘課稅不應課稅，以鼓勵企業留住盈餘，做為五年、甚至十年以上投資之用。

產創租稅優惠延長與加碼內容

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