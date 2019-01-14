潘掌教部 國教政績受肯定

2019-01-14

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕行政院昨公布教育部長人選，由前教長潘文忠回鍋，引發教育界「出人意表」的驚嘆，各界多半讚許潘過去有關國民教育的施政，但也呼籲他未來更加大膽突破，積極處理高教各種競爭力下滑、私校轉型退場等難題。

全國教師工會總理事長張旭政說，他肯定潘先前在國教、幼教的政策推動，研判潘的專業，未來應會加速推動幼教公共化等施政，如讓五歲家長免抽籤進公幼，或五歲國民義務教育等；但潘先前因台大校長遴選案去職，已使高教圈質疑潘的果斷力，將來嚴重問題在高教，是潘的挑戰。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，基層教育人員、家長團體等，對於潘文忠回鍋保持高興與樂觀，但未來二○二○總統大選後，內閣肯定再變，因此希望現階段千萬不要再有人選變化；而今年一○八新課綱要上路，基層老師尤其國中端，在準備上需很大加強，家長對新課綱亦不熟悉，希望潘加強推動。

私校產業工會理事長尤榮輝說，潘文忠是傳統官員，對國教這塊非常熟悉，回鍋後應會延續其先前政策，但未來高等教育有嚴峻的問題與挑戰，潘要更積極、大膽的突破；有關私校退場，將來只會越來越崩壞，從過往看，潘對高教不熟悉，對私校亦不重視，近期的新南向教育政策也烏煙瘴氣，都須改善。

作家朱宥勳則在臉書貼文，認為潘文忠過去至少讓十二年國教的後續運轉做得不錯，嚴守教長角色，讓課審大會好好做事。

全國教育產業總工會理事長黃耀南說，未來有十二年國教課綱施行、私校退場、技職教育政策等重要政策，各有急迫，盼其堅持教育專業，不再受政治力壓迫而屈服。

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