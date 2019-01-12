彰縣長換人 校長遴選竟不算

2019-01-12

〔記者張聰秋、林曉雲、洪美秀／綜合報導〕縣長換人做，教育體制也變調！

王惠美團隊：作業有瑕疵

彰化縣校長遴選作業已於去年底完成，校長遴選委員會已上網公告名單，多校也辦過歡送會，十七位國中小新校長預定二月一日走馬上任，不料國民黨縣長王惠美的新縣府團隊認為「作業瑕疵」不認帳，直指遴選時間點涉及縣府人事凍結期間，原公告名單不算數，今年暑假七月底重新辦理遴選，令不少家長會長、校長忿忿不平。

「實在有夠扯！」一位家長會長表示，已上網公告的名單竟可擦掉重來！十七位當事校長顧慮被新縣府團隊貼標籤不敢具名受訪，但有人私下抱怨說，權益深受影響，因他們雖可留任原校，卻得降調成「老師代理校長」，因老師考核成績由教師考核委員會來打，變成管理教師者（代理校長）的成績由教師來打，代理校長要如何推動校務？還有校長表示，半年後再參加遴選，會出現校長年資中斷後再遴選等問題，未來退撫權益受損。

議員批：比家家酒更兒戲

彰化縣議會民進黨團總召尤瑞春說，教育體制不能因政黨輪替說停就停、說調整就調整！副總召黃盛祿說，應先修改遴選辦法後，隔年逐年實施；黨團幹事長賴澤民指出，現在如同辦喜事的關鍵時刻要「找替身當新娘」，這比小朋友扮家家酒更像兒戲。

彰化縣教育處長陳逸玲回應，目前每年兩次校長遴選縣市只剩彰化縣與新竹市，彰化未來將和大多數縣市一樣，改為每年七月遴選，退休校長缺額會找合適人選派代，被留任校長包括年資、主管加給等權益都不受影響。

教育處稱 權益不受影響

而且遴選委員會十一個委員除了一個自行請辭、一個主委和一個副主委換人，其他都是原來的委員，沒有因縣長換人就重來。

至於校長擔心校長任期年資重算，彰化縣教育處正跟人事處研議優先保障校長權益，朝向遴選同校從第二任起算。

新竹市是另一個每年辦理兩次校長遴選作業的縣市，新竹市府教育處表示，會維持現有做法，尊重各校遴選制度，讓教育工作不受政治干預。

教育部國教署中小學組長武曉霞回應，這是第一次發生前任縣長遴選校長結果被後任縣長推翻，此案爭議點在於，銓敘部為保障公務員工作權不因民選首長更迭而受影響，依照「公務人員任用法」規定，下屆縣市長候選人名單公告之日起到當選人名單公告期間，不能任用或遷調公務員，但中小學校長是教育部主管教育人員，是否比照公務員需通盤考量，教育部近期將開會釐清。

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