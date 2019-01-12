教長：陳良基 秘書長：李孟諺// 財金4首長 都留任

2019-01-12

〔記者李欣芳、蘇芳禾、黃鐘山／綜合報導〕蔡英文總統昨宣布任命前行政院長蘇貞昌組閣，蘇貞昌加快腳步展開新內閣人事布局，除先前已商定副院長由前立委陳其邁接任，昨天已確認台南市前代理市長李孟諺接任行政院秘書長、科技部長陳良基轉任教育部長，交通部長由前台中市長林佳龍出任。

徐國勇 留任內政部長

蘇貞昌昨也約見四大財金部會首長，包括經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄，四人都確定留任。屬於總統職權的兩岸、外交和國防人事，包括陸委會主委陳明通、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發都可望留任。內政部長徐國勇也獲蘇約見留任。

蘇貞昌這次主導組閣，獲蔡總統充分授權並予以尊重，在前交通部長吳宏謀為九合一選舉民進黨大敗辭職後，蘇貞昌前天約見競選台中市長連任失利的林佳龍，林與家人商量後，昨回覆願加入新內閣團隊，全力以赴。林佳龍也在臉書發文說，台中推動重要交通建設的經驗，讓他深切瞭解交通部施政，對國家整體發展有關鍵性的影響，因此選擇共同承擔。

前教育部長葉俊榮因決定聘任管中閔出任台大校長引發府院錯愕，之後辭去教長，蘇貞昌昨下午約見陳良基，盼他由科技部長轉任教長，陳良基回覆首肯。至於陳良基所留遺缺將另覓人選。而具專業背景的原農委會副主委、目前擔任代理主委的陳吉仲傳出可能扶正。

文化部鄭麗君 慰留中

文化部長鄭麗君在臉書宣布將隨賴內閣總辭離開政府團隊，重新回到民間，不過，蘇貞昌認為鄭麗君的施政表現受國人肯定，昨晚與鄭見面深談近一小時，強力慰留鄭麗君留任，鄭稱「會再跟院長報告，下次再談」。蘇將靜待鄭的最後回覆。

新舊內閣將在下週一交接，蘇貞昌當天與新任閣員召開臨時行政院會，蘇內閣馬上動起來。在新內閣就任後，總統府也將展開人事調整。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/