期許新內閣》綠盼即時回應民意 藍促拚經濟

2019-01-11

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕行政院長賴清德將於今日率內閣總辭，對於即將產生的新內閣，民進黨立委期盼，新內閣需迅速協助總統蔡英文振衰起敝，並持續推動賴所定調的「雙語國家」及「地方創生」政策，另需改善與立法院之間的溝通；國民黨立委則認為，新閣應「拚經濟而非拚政治」，不要只是政治思考，否則只是「換湯不換藥」。

民進黨團幹事長李俊俋表示，賴院長宣布總辭雖在意料之中，但仍覺得可惜，未來不論誰擔任閣揆，希望行政、立法之間的溝通可以做得更好，不只是在政策形成的後端才跟立院溝通，而是在過程中，彼此就能把法案內容討論得更詳細、精準。

民進黨立委吳思瑤另指出，她希望新團隊除了即戰力，還需有溝通、協調的能力，能即時回應民意，並與第一線接觸民眾的立委有更佳的互動；政策上，則希望新團隊能持續推動賴任內所定調的「打造台灣成為雙語國家」及「地方創生」政策。

民進黨團書記長鄭運鵬強調，新內閣必須在短時間內協助蔡總統振衰起敝，是一個效率團隊，賴院長在任期末做了一些政策的盤點，包括公投及九合一選舉敗選原因，盼新團隊能針對這些內容，找到因應對策。此外，也希望能改善近來政策尚未成熟，就被主管機關以具名或不具名方式釋出的情況。

國民黨黨團書記長曾銘宗則認為，促轉會應全面改組，中選會正副主委及黨產會現有成員也應全面考量，希望新內閣可以全力拚經濟而不要拚政治，閣員必須用人唯才，不要只是政治思考，否則就只是「換湯不換藥」。

國民黨立委王育敏說，希望新內閣「多一點專業、少一點政治」。行政院表現不佳，決策失當，有些是政治考量多於專業考量，容易被外界詬病跟批評，新內閣上任後，不要小圈圈決策，府院要一條心，對前朝的好政策留下來，對在野黨好的聲音也虛心接受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/