2019-01-07

記者鄒景雯／特稿

元月二日習近平發表對台「習五條」至今，台灣朝野各界持續多方討論，到底習總書記的盤算是什麼？大家普遍都看到了推動「一國兩制台灣方案」這個和平統一的總目標，問題是習要怎麼做？也就是其具體的行動步驟是什麼？比較少人明確地畫出重點。

像中國這樣由共產黨專政進入到一人帝制的國家，國家領導人的講話，對其整個官僚統治系統具有「聖旨」性質的指導作用，全國各省市必定奉行，因此必須以重要政策文件的地位看待。既是一聲令下，就不會只是空口白話、作文比賽，其內容足供所有幹部照著指引方向擬定細則辦法。因此，想了解習近平接下去的打算，答案盡在其講話之中。這些陽謀，恐怕是我們更該研究與因應的。

讓習近平一字不漏、讀念了四十分鐘的這篇講稿，前面的一個中國、九二共識、反對台獨、兩制台灣，不必再多費筆墨，值得注意的是他訴求的對象；這點習近平在第二條說了，他倡議在前述政治基礎上，由兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，進行「民主協商」，達成「制度性安排」。換句話說，習近平一廂情願的如意算盤是由下而上、由紅而藍，由台灣同胞、台灣企業包圍台灣政府，對台灣內部發動團結大多數、打擊一小撮的孤立戰。

習近平如何團結法？他在第四條講得很清楚，他要推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。什麼意思？習近平一口氣講了四個「通」，經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，所謂的「應通盡通」；為了怕台灣摸不著頭緒，還主動建議「試點」，可以率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。不僅僅是硬體，也包括軟體，習近平進一步強調：要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支援兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

以上這些藍圖，就是習近平著手一國兩制的先期規劃，如果一言以蔽之，可以用「隔海治理」來定調。他以為，由金馬與福建沿海起頭，再擴及兩岸接近地區，所有的通與合作，都可以操之在我（中國），由對岸主動投球，例如主動提出願意給金馬通電，金馬民眾要不要？台灣中央政府能否說不？依此類推，到最後建立「兩岸共同市場」，例如片面宣布台灣貨進入中國零關稅，形同取消國界，台灣又能有什麼態度？

九合一選舉「國勝民敗」後，習近平在第一時間講出：「掌握兩岸關係主導權和主動權」，不是無的放矢，他的後續鋪陳已經在此揭曉，也就是一國兩制的施行步驟端上檯面。關心台灣前途的人，當然要對這些種種作法，盡早籌謀，提出對應方案。

不過，習近平這麼「光明磊落」地揭示他的統一進行式，相信是萬萬沒想到會壞了國民黨這麼多年來靠「九二共識」在台灣蒙混過關的局；也或許是，研判二○二○國民黨很可能會重新執政的新局，基於兩岸長期的政治紛歧，「總不能一代傳一代下去」，習近平不願意再讓國民黨拿著「九二共識」繼續在中國招搖撞騙，於是一不做二不休，提前一步把國民黨給盡褪羅衫，以逼迫這些意圖爭取大位者必須給個說法。馬英九分析習近平「這次的緊迫感比較強」，相對於其他人光忙著跟蔡總統鬥嘴，可見他嗅覺到了北京天威。

兩制台灣，是打開天窗說亮話，大家如果想得清楚、看得明白，不見得一定是壞事。

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