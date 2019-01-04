4大老籲蔡 放棄連任、交權

2019-01-04

彭明敏、李遠哲等人 發公開信

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨在去年九合一選舉大敗，引發綠營內部對蔡英文總統領導的檢討。總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前中研院長李遠哲、長老教會高俊明牧師等四位本土大老昨發表公開信，呼籲蔡總統二○二○年不要競選連任，並交出行政權及退居二線。這項動作也引發綠營內部議論及震撼。

彭明敏等表示，這是極其痛苦的公開信。訴求非常明確，一、請蔡總統放棄連任，公開宣布只做一任；二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法「行政院為國家最高行政機關」的規定，由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

公開信說，九合一選舉台灣人民已對蔡總統投下不信任票，台灣人民沒有欠總統分毫，「百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託」。

公開信認為，敗選之後，最嚴重且迫切的危機，就是台灣門戶洞開；四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一氣，台灣形同不設防的國家。本來權力極大化的蔡總統，不只被打趴，而且跛足已現，還有什麼權威可以領導政府？取信人民？對抗內外交逼的邪惡？

要求落實憲法 由新閣揆主政

信中建議，當務之急，唯有把中央執政的力量發揮到最大。為阻卻中國統戰、遏制通敵的惡苗孳長，只有強化在握的行政與立法權，選拔一位強而有力的最高行政首長，提振士氣、展現實力，為二○二○奠下勝基。

信中最後攤牌說，若蔡總統繼續做連任大夢，綠營一定有人起而爭鋒，屆時他們不得不支持另一組候選人。「綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。我們已把損益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我們，責任還是由您承擔」。

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