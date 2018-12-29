翁啟惠、張念慈交情40年

2018-12-29

〔記者黃捷／台北報導〕翁啟惠與張念慈因浩鼎案遭檢方依貪污罪起訴，全案在法院審理時，兩人四十年的友誼被攤在法庭上檢視，從翁供稱把價值數億的家族基金全權交由張處理，自己從不過問，完全不清楚細節，乃至中研院與浩鼎產學合作計畫，都讓外界覺得不可思議。

兩人的友情要追溯到一九七九年，翁啟惠當時在美國麻省理工學院求學，張念慈則在進行博士後研究，兩人的實驗室就在隔壁，因此結識為好友，翁不僅常到張家中聚餐，翁妻劉映理還常常擔任「保母」，幫忙照顧張的小孩，生命中的重大場合，如頒獎典禮、小孩婚禮等，彼此都不曾缺席，情同手足。

兩人早在一九九三年，就嘗試在美國創辦Clycule生技公司，但因經驗不足，成效不理想，張念慈後來加入其他新創生技公司擔任副總，搞懂經營之道，一九九八年再度與翁啟惠搭檔，由翁提供醣分子技術，創辦美國Optimer製藥公司。

翁啟惠二○○二年返台主持中研院基因體研究中心，希望把醣分子技術留在台灣，張念慈二話不說，同年成立台灣浩鼎全力相挺，中研院、浩鼎從此開始陸續有多起產學合作計畫，張後來認識潤泰集團總裁尹衍樑，也是翁居中牽線。

翁啟惠專注於研究，完全不懂經營公司及股票買賣，因此許多事情都交由張念慈代理，連數億元的家族基金，都授權給張全權操作，兩人一路扶持，就這樣走過四十年。

浩鼎案爆發前，兩人就曾因一五○○張技術新股事件，被美國證券交易委員會（ＳＥＣ）調查，二○一五年美方認定「查無不法」簽結，兩人回到台灣後，又再度捲入浩鼎案風波，如今一審獲判無罪，但未來恐還有二審、三審，兩人還得共同面對許多難關。

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