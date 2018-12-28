柯：1.3年就換院長 一定做不好

2018-12-28

〔記者沈佩瑤、彭琬馨／台北報導〕九合一選舉民進黨潰敗，行政院長賴清德為負起政治責任而執意辭職。台北市長柯文哲昨受訪被問及看法，他引述民進黨前立委林濁水的說法指出，台灣平均一．三年就換一個行政院長，一定做不好事情，憲政架構大有問題，也導致過去廿年台灣政治行政效率低落。柯直言，這是台灣憲政危機，明白一點來講，台灣這種憲政制度，誰來當總統都做不好。

行政效率低落

柯文哲說，從兩千年到現在，整整十八年半，賴清德已經是第十四個行政院長。他以自己擔任台北市長經驗為例，坦言「第一年也是在亂當」，當然他是新人，直到第三年、第四年才很穩定的推動政策，同樣的道理，一個台北市都需要時間去熟悉，行政院是管全台灣，做不到一年恐怕都還沒有搞清楚狀況。

柯認為，除非一開始就是行政院副院長，有計畫的栽培，否則以他自己為例，保證第一年也是搞不清楚狀況，等搞清楚狀況卻又要換人了。

柯直言，「過去廿年台灣中央政府看不到一個有效政策，政策換來換去、換來換去，這是台灣憲政危機，明白一點來講，台灣這種憲政制度，誰來當總統都做不好。」媒體追問柯，所以你會當總統嗎？柯文哲大笑說：「所以本人意願不高就是這樣子」。

因賴揆辭意甚堅，外傳蔡英文總統將請前行政院長蘇貞昌回鍋擔任閣揆，並已展開部長及幕僚徵詢。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧昨受訪表示，「賴院長是現在最好且唯一的人選」，很期待賴院長可以繼續和蔡總統配合，帶領台灣。

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