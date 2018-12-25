花蓮震災捐款流向 張善政擱置拒公布

2018-12-25

各界27億元善款 還剩近17億元

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○二○六震災捐款高達二十七億元，花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，基於台南、高雄都是每月公布捐款及慰問金明細，蔡曾兩度提案要求每個月公布，但第一次遭善款委員會召集人張善政否決，第二次遭到緩議，將延遲到新任縣長交接後再公布。蔡昨召開畢業記者會，質疑張善政遮遮掩掩，他感到遺憾；張則認為善款內容和細節，都是比照高雄、台南格式，蔡都在放話。

今年二月六日花蓮發生大地震，死傷慘重，來自各界高達二十七億元的捐款，由前行政院長張善政擔任召集人的「善款委員會」監督管理，目前還剩將近十六．九億元。

兩度提案遭拒 蔡碧仲批張遮掩

蔡碧仲說，善款爭議鬧得沸沸揚揚，是否被拿來支付感恩餐會、發慰勞金？流向和明細是民眾最想知道的，他任代理縣長後希望按月公布，以昭公信，但礙於規定，須經善款委員會同意才可公布；幕僚作業早就做好、資料都備妥，等委員會通過就能公布，張善政不應擱置，也不能不做結論；有疑慮部份，花蓮地檢署已向縣府調卷。

張善政回應，公布的內容和細節，都是比照高雄氣爆、台南震災的格式，蔡碧仲希望更細一點，至於要細到什麼程度，蔡沒有交代清楚。

張稱公布格式 比照高雄、台南

張善政說，善款明細之前決議每半年公告一次，且現在委員會並沒有每個月都召開，有些支出要經委員會確認才行，要怎麼每個月都公告？

不過，前縣長傅崐萁任內編列「感謝狀」七十萬元、救援補助慰勞金九一○萬元，共九八○萬元善款預算，要發慰勞金給各縣市的救難單位，使用善款中「指定用途」項目來支應，最後核銷發給全台各縣市相關消防局和救難協會的救援補助慰勞金共八一五萬元。

張善政強調，發放救災團體八百多萬元慰勞金部份，是縣府提供的捐款人指定用途聲明書，經捐款人同意指定使用。

花蓮地檢署指出，關於救援補助慰勞金的資金來源及來源妥適性，地檢署的確有立案查證，但無法說明內容。

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