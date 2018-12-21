兩岸城市交流 周波：九二共識才是正確認知

2018-12-21

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲、上海市常務副市長周波兩人在前天的雙城論壇接風晚宴中，不約而同地提到「兩岸一家親」。周波昨受訪重申「九二共識」是政治基礎，也是兩岸城市交流的正確認知，「只要對兩岸的關係有正確認知，對兩岸交流有正確認知，我們願意和台灣的更多縣市開展合作」。

周波昨在開幕式致詞指出，雙城論壇的交流，是兩岸「最重要的機制化交流平台」，並將討論議題應用到更廣的領域，透過這次論壇，對台商、台企、台灣廣大同胞都是一次機遇，未來將「共同秉持兩岸一家親的理念，共同譜寫更多美好的雙城共識，共同維護兩岸的和平大局。」

相信柯市長對兩岸的認知是一貫的

會後接受媒體聯訪，對於前天晚宴，他和柯都提到「兩岸一家親」，周波說，「我們相信柯市長對兩岸關係的認知，是一貫、明確的」，只要秉著「兩岸一家親」理念，上海跟台北的交流、合作將會更廣泛，也會增添新的光彩。

有記者詢問，是否沒提到「兩岸一家親 」這通關密語，就沒辦法進行兩岸交流？周波強調，中國國台辦已多次明確表示，「九二共識」是政治基礎，也是兩岸城市交流的正確認知。

有記者質疑，柯文哲從沒承認過「九二共識」，卻允許進行城市交流，是否對柯是例外或雙方有達成默契？周波對此僅表示，「只要對兩岸關係有正確認知、對兩岸交流有正確認知，我們願意和台灣更多縣市開展合作」。

對於台北、高雄與上海的「三城論壇」，周波表示，這是很好的創意，上海方是願意的，「只要對兩岸關係有正確認知、對兩岸城市交流，我們態度是很開放的」。稍後受訪的柯文哲則說，看看再講，這不能片面決定，雙方背後都還有中央政府。

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