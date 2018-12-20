一家都裝病 詐保3000萬

2018-12-20

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署主任檢察官黃珮瑜參加保險詐欺座談會，聽聞花蓮有一家族疑似異常請領理賠金，主動分案調查發現，以五十多歲婦人張玉真為首的家族，涉冒充精神疾病患者陸續到多家醫院就診，使醫師做出錯誤診斷，張婦等人陸續向三家人壽公司詐領理賠金，十年來詐得三千多萬元；檢調昨兵分五路搜索，以被告身分約談張婦、張的女兒楊閔庭、自小過繼給親戚撫養的三姊陳玉美、陳玉美丈夫吳成發、小姑陳玉葳等五人，另傳喚兩名張婦親戚作證，全案朝詐欺罪方向偵辦。

異常請領理賠金 檢察官調查戳破

北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官黃珮瑜，日前出席財團法人保險犯罪防制中心所舉辦的保險相關座談會，席間有人向她透露，花蓮有一個原住民家族，長期以罹患精神疾病住院為由請領理賠金，疑涉詐欺，她決定分案調查。

檢調追查，自二○○八年起，張婦一家人陸續裝病，到台北榮總、陽明、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院等醫院，以罹患憂鬱症或環境適應障礙症等症狀使醫師做出錯誤診斷，入院接受精神疾病治療，出院後即向承保的保險公司申請住院及失能等理賠給付，十年來向國泰、中國及台灣等三家人壽公司詐領逾三千萬元理賠金。

檢調發現，一名與張玉真熟識的林姓保險業務曾教她理賠申請技巧，張婦成功詐保食髓知味後，再「技術指導」女兒等人，讓家族成員也個個「罹患」精神病，張婦甚至成立LINE家族群組，用LINE傳授裝病技巧，提及：「要先去保險，裝成生病的樣子才能住院，還要申請診斷證明書…」等語。

婦冒充精神病患 好康相報詐10年

檢調獲報，張婦為了說服家族成員裝病住院，會替對方繳交保險費，有些家族成員還會跟她討價還價，在家族群組中提及：「妳要幫我出一半（指保險費及住院開銷等支出）…。」該家族成員陸續裝病使醫師誤診後住院接受治療，一次住院至少十幾天起跳，出院後即申請理賠朋分，其中僅張婦女兒楊閔庭的部分，就涉詐領一千多萬元。

黃珮瑜調閱該家族成員相關就醫紀錄及病歷後，昨指揮調查局北部地區機動工作站，兵分五路搜索張婦家族成員住處；據悉，本案目前未發現有醫師協助病患詐領保險理賠金等不法情節，另昨天傳喚林姓保險員未到案，將再傳喚釐清疑點。

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