因應兵源減少 海軍採購近程自動化防禦系統

2018-12-17

〔記者羅添斌／台北報導〕繼陸軍動支七億二五○○萬元，向中科院採購可以遠距操控的「近程自動化防禦武器系統」後，資深軍方官員透露，海軍也決定跟進，將以二億八七○九萬元經費，向中科院採購三套二○公厘的近程自動化防禦系統。

官員表示，二○公厘近程自動化防禦系統可以藉由操作人員精簡及遙控化的特性，未來部署後可以與防區各式火砲交互使用，有效反制敵船艦，達成作戰目標。

官員說，二○公厘近程自動化防禦系統是以國造二○公厘機砲研改，但海軍要採用的款式與陸軍採購的固定式陣地系統不同，而是要能車載機動型的，在機動載台上裝置遙控槍塔，可以進行機動反制作戰，打完可立即移動位置，讓敵方捉摸不定。

不過，軍方內部人士質疑，中科院這套「近程自動化防禦武器系統」，就是用老舊的武器裝備拼裝而成，並不是先進的武器裝備；中科院對此指出，雖然不是全新科技，但優點為成本很低，運用台灣成熟的光電技術，再加上國軍現有武器系統整合而成，成本效益相當高。

中科院人士表示，中科院日前率團到日本參加東京國際航展，近程自動化防禦系統（複合式火箭系統）也是參展項目之一，多位國際軍火買家及友邦人士，也對台灣研製的近程自動化防禦系統感到興趣，最主要就是價廉物美。

近程自動化防禦系統，是以國造T75-20機砲，分為單管式的XTR-101型，及雙管的XTR-102型，以及短中程的火箭彈為主要裝備，採有線遠端遙控方式執行操作，操控人員可在安全的掩體內以遠距方式操控，減少人員傷亡。

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