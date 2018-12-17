外交部公布對外名稱原則 醫師公會︰國家有態度是好的

2018-12-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部近日公布一份對外活動名稱原則，將「中華民國」與「中華民國台灣」並列為優先名稱，「台灣」亦可，並建議避免使用「中華台北」。台灣醫師公會全聯會秘書長王必勝昨對此表示，雖然實務上「沒這麼容易」，但這顯示一個國家的態度，「有態度是好的」，且讓民間團體有一致性能夠遵循。

中國打壓台灣 屢要脅更名

中國全面打壓台灣的國際參與，例如曾多次出手要求世界醫師會（ＷＭＡ）將「台灣醫師會」（Taiwan Medical Association）會籍名稱更改為「中華台北」。長期抗衡此事、居中溝通的王必勝，對於外交部近日公布「政府機關（構）辦理或補助民間團體赴海外出席國際會議或從事國際交流活動有關會籍名稱或參與地位之處理原則」，王昨受訪表達肯定之意。

王必勝說，台灣民間團體非常多，雖政府輔導、補助的不在多數，不過對於涉及外務的名稱，讓大家有一致性能夠參照，代表一個國家的態度。民間會不會遵循是一回事，但「有態度是好的」。就內容上，王必勝也說，該原則中指出原來國名是中華民國，或採用中華民國台灣、台灣，盡量不要用中華台北等，「內容也算正確」。

讓各行各業能維持一口氣

不過王必勝坦言，實務上因為中國對台灣名稱的打壓是全面性、從國家政府直接下令各級單位「辦事」，不論是個人或團體，「出去多少會遇到更名的問題」，基於各組織的組織憲章不同，需要依照個案情況處理，「沒這麼容易」。他認為，民間團體能盡量照著外交部所提供的原則爭取正確名稱，但最重要的還是台灣的各行各業能維持一口氣，「在國際上有舞台是最重要的」。

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