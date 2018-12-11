誰接黨魁？鄭文燦不點名 盼集思廣益

2018-12-11

〔記者魏瑾筠、楊淳卉、邱燕玲、林良昇／綜合報導〕民進黨主席補選昨天起登記，桃園市長鄭文燦昨天被問及參選熱門人選文化部長鄭麗君及台中市長林佳龍的看法；鄭表示，希望黨主席選舉能集思廣益、凝聚共識，用更好的溝通來形成人選。

此外，民進黨內也有「反龍」勢力積極勸進鄭麗君及高雄市長落選人陳其邁，不過兩人均表達無意參選的立場。

鄭麗君 陳其邁都表態無意願

鄭文燦昨強調，民進黨是民主的政黨，據他了解，鄭麗君如果有意願，會主動表示參選的決心，「她也是一個好人選」，但是否參選應該由本人來說明，包括林佳龍、陳其邁是否會參選黨主席，也都應該是由本人說明。

另方面，鄭文燦日前拋出「黨改組不夠，府院黨都應該改組」的諫言，鄭文燦昨再強調，不只是閣揆，包括閣員、部會首長都應該要做充分的考慮。

此外，新系這次在黨主席選舉未規劃推出人選，先前被新系部分人士力薦拱選黨主席的鄭麗君已對黨內透露「無規劃參選黨主席」的立場，但林佳龍參選的消息傳出後，部分「反龍」勢力昨天繼續勸進鄭麗君，她仍無意參選，還是希望其他人可以出來。

黨內形容，也有部分「反龍」勢力「聲聲催」，勸進高雄市長落選人陳其邁參選黨魁，甚至對媒體放出「陳其邁思考中」、「陳其邁可望登記參選黨主席」訊息，但有黨內立委私下探詢陳其邁，他表達無意參選的立場。

陳其邁昨晚透過Line回應表示，現在是黨面臨困難的時候，相信全黨同志都會團結共同承擔，做為黨的一份子，他也一定會盡全力協助，目前並無參選規劃。

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