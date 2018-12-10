柯︰雙城論壇「不要做奇怪的事」

2018-12-10

選後政治版圖大變動 善意交流較重要

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市政府宣布「二○一八台北、上海雙城論壇」預定十九日至廿一日在台北晶華酒店舉辦。台北市長柯文哲昨證實，他今日將與上海方「踩線團」討論具體細節，並重申「五個互相」，強調選後政治版圖大變動，「就不要做奇怪的事情」。

上海市台灣事務辦公室主任李文輝昨率七名中國官員組成的「踩線團」抵台，由北市府大陸小組執行秘書饒慶鈺負責接待。不具名消息人士昨證實，雙城論壇十九日接風晚宴已擇定圓山飯店。

柯今與上海台辦主任會面

柯文哲說，一般邀請函都會邀請對方市長來，但他去過上海，知道上海市長應勇還滿忙的。柯也提及，他會邀請高雄市長當選人韓國瑜來參加雙城論壇。

由於柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，一席「兩岸一家親」言論引發軒然大波，外界關注柯今年是否會再提。柯文哲昨出席台北馬拉松活動後接受媒體聯訪，他以「今年政治版圖才剛大變動」為由，強調今年的雙城論壇不要做什麼奇奇怪怪的事，按照往年慣例，先讓大家有一個比較互相信任跟善意的交流，這比較重要。

談到「九二共識」成兩岸通關密語，柯則稱雙城論壇沒有什麼通關密語，就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」五個互相。

至於會不會重提「兩岸一家親」？柯反批標籤政治是台灣政治上一個很大問題，重點不在兩岸一家親，更重要是內容，若要標籤但裡面內容空洞，或是大家都沒有善意與信任，標籤也沒有用。

議員轟柯 藉論壇抱中共大腿

聽聞柯文哲說「今年不要做奇怪的事情」，台北市議員王世堅認為，柯文哲「餓鬼假客氣」，假借論壇抱中共大腿。柯淡化「兩岸一家親」等政治語言，是想搭韓國瑜的「東西賣得出去、大家發大財」口號，也呼應所謂的拚經濟不談政治，卻徹底遂行中國「以商逼政、以民逼官」的既定政策。

王世堅說，部分行業確實不景氣，但只拚經濟不談政治，讓中資如入無人之境，台灣就會「香港化」，成了韓國瑜所唱的「愛拚才會贏」歌詞中「無魂有體親像稻草人」。

北市議員梁文傑則表示，韓國瑜已承認一個中國，取代了柯文哲的地位，柯再談「兩岸一家親」，中國一點也不稀罕，除非柯敢承認一中，但他認為不至於；再者，柯已經去過了上海，而今年雙城論壇在台北市舉辦，柯可能沒有壓力、不用碰觸兩岸政治議題了，畢竟雙城論壇內容本來就是很事務性的交流。

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