內政部修正社維法// 散布假訊息 可罰30萬

2018-12-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為嚴懲假消息，內政部部務會報昨通過「社會秩序維護法部分條文修正草案」，明確定義假訊息須符合故意、虛假、危害三要素，若散布不實之事使公眾產生畏懼或恐慌者，依法可處三萬元以上、三十萬元以下罰鍰。另也通過「災害防救法修正草案」，對於散布災害不實資訊，造成危害甚至傷亡，最高可處無期徒刑。

同步修災防法 最重無期徒刑

今年九合一選舉假消息鋪天蓋地，包括競選高雄市長的陳其邁參加電視政見會時，被捏造有戴耳機；網傳陳其邁將於選前之夜十點召開韓國瑜車禍撞死人記者會等。這些假消息在選舉期間引起軒然大波，甚至對選情造成影響。

內政部昨表示，假訊息對國安、社會治安造成影響，為杜絕假訊息氾濫，參考在立法院審議的「數位通訊傳播法草案」，修正「社會秩序維護法」，刪除第六十三條第一項第五款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定，因該要件抽象不明確，造成認事用法困難。

內政部強調，本次增訂第六十三條之一「假訊息條款」，針對經舉報意圖影響公共秩序，散布傳播明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌者，始予以處罰。

公眾產生畏懼 至少罰3萬

警政署刑事局副局長林炎田表示，現行條文對於散布謠言，可處三日以下拘留或處三萬元以下罰鍰，修正方向是針對散布不實之事使公眾產生畏懼，訂有罰則，並刪除拘留，將罰鍰提高至三萬元以上、三十萬元以下。

另外，鑑於過往重大災害發生時，許多不實資訊嚴重影響救災，內政部也修正「災害防救法」，明定針對通報災害的不實資訊，或以任何方式散布，足生損害於公眾或他人，或有危害安全之虞，甚至因而致人員傷亡情形，最高可處無期徒刑，或五年以上有期徒刑、拘役或科一百萬元以下罰金。

草案也增訂，明知為有關災害的不實資訊而為通報者，可處三十萬以上、五十萬元以下罰金。內政部表示，「社會秩序維護法」及「災害防救法」修正草案，將報請行政院審查後，盡速送立法院審議，以遏止假消息危害社會。

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