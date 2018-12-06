涉性侵 鈕承澤被女劇組控指侵

2018-12-06

鈕涉強行口交 因無法勃起改以指侵

〔記者邱俊福、許世穎／台北報導〕曾執導電影「艋舺」的五十二歲「豆導」鈕承澤，驚爆在拍攝新片「跑馬」（暫定）期間疑性侵女性工作人員，被害人昨在友人陪同下向北市警婦幼隊報案，指控赴北市忠孝東路的鈕承澤工作室、住所吃飯、飲酒後，遭對方強行口交、指侵得逞，目前由案發地北市警大安分局偵辦，近日將約談鈕承澤釐清疑點。

據悉，鈕承澤原本就對被害人有好感，上月二十三日，鈕承澤約了被害人與被害人長官及多名友人在北市忠孝東路四段的工作室，也是鈕的住所吃飯、飲酒，隨後多人分別離去，最後到隔日凌晨僅留下被害人與鈕承澤。

警受理報案 近日將約談鈕釐清疑點

被害人指控，當時鈕承澤僅是很靠近撫摸，最後強行口交，但因無法勃起，最後以手指撫摸。案發後被害人非常不滿，昨天在友人的陪同下向警方報案。

據悉，電影「跑馬」投資方包括香港寰亞電影公司，主要演員包括任賢齊、張榕容，還有陳立農、阮經天客串演出，豆導自己也在片中軋一角。不過事件爆發後，包括鈕承澤、製片劉蔚然都未接電話，鈕承澤的電話更關機。

任賢齊的助理表示，被媒體詢問才知此事，不過因為還不清楚事件真相所以不便回應，但被問到合作時有無察覺豆導對工作人員有意思，助理表示「跟豆導工作時雙方都很專注，沒注意到異狀」。

和豆導有私交的台北市前文化局長倪重華表示也嚇了一跳，「我幾個月前有去探過班，現場沒有異狀」，針對該事件的細節都不清楚，也還沒聯絡對方，但感嘆「滿遺憾的，畢竟他很久沒拍片了」。

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