司法話題》GPS辦案觸法 修法補漏卻卡關

2018-12-06

准駁權歸屬爭議 通保法修正草案仍躺政院

〔記者吳政峰、林嘉東／台北報導〕為免執法人員因使用ＧＰＳ衛星定位器（簡稱ＧＰＳ）追蹤犯罪觸法，法務部今年三月提出「通訊保障及監察法」草案，草案中將ＧＰＳ等科技偵查手段合法化，與准駁安裝ＧＰＳ的權限交給檢察官，已獲行政院支持，司法院也表認同，卻因草案中其他條文有爭議，迄今仍躺在行政院，沒有進展。

海巡署王姓士官長四年前為了查緝私菸，在陳姓嫌犯的貨車底盤裝設ＧＰＳ追蹤路徑，拆卸時被陳看到，一狀告上法院，最高法院認為裝ＧＰＳ屬於強制偵查手段，侵害隱私重大，判王拘役五十天確定，引發執法人員反彈，盼法務部主持公道。

准駁權限交檢方 外界質疑擴權

法務部研究發現，現行法規並沒有把ＧＰＳ等科技偵查手段明文化，形同法律破洞，執法人員戮力查案，卻要承擔違法的風險，並不合理，因此召集專家學者討論應如何處置，與會者都認為應該修法補漏，但應修哪一部法，則有不同看法。

有人認為ＧＰＳ的軌跡如同通聯紀錄，應修通保法，但也有人認為，裝ＧＰＳ屬於強制處分，應比照羈押、搜索等條文修「刑事訴訟法」，後經多次討論，法務部覺得只要在條文中把要件規範清楚，修哪部法不是問題，考量通保法是法務部的主管法規，最後決定修正通保法。

法務部另認為，警察裝ＧＰＳ辦案有時非常急迫，若還要向法官聲請可能緩不濟急，草案設計把聲請核發使用ＧＰＳ的准駁權交給檢察官審議；未料，草案三月間送到行政院審議，本以為可輕騎過關，沒想到草案中的另一條文出現爭議，修正案因而卡住。

引發爭議的是刪除「黃世銘條款」及把調取票的准駁權還給檢察官，外界質疑修法是替檢察官擴權，紛紛表達不滿，行政院政務委員羅秉成為了弭平風波，裁示草案應先上網聽取外界意見，接下來再開公聽會，而依照時程來看，應無法送入立院本會期審議。

司法院表示，裝設ＧＰＳ有很多用途，不一定只限於偵查，因此不宜放在刑事訴訟法中，認同修正通保法。

基層反彈 被迫遊走法律邊緣

有基層檢察官指出，行政院將掃毒列為施政重點方針，卻讓ＧＰＳ等科技偵查犯罪合法化的通保法修正草案，一躺半年之久，不給緝毒幹員辦案利器，卻要求警調拿出緝毒績效，讓辦案人員為了打擊毒品等不法，蒐證時還得身陷險境，被迫遊走法律邊緣，怎麼說得過去。

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