國道掉落物像殺手 車主要付費清運

2018-12-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行駛國道途中，若前車物品突然掉落，不僅嚴重危及後方車輛安全，後續清理散落物需由國家買單；為了提醒車主更小心謹慎行駛國道，未來這類情況，車主必須付費處理國道散落物，單一車道費用三千到一萬二千元，最快明年上半年上路。

處理逾30分鐘 單一車道收3千元

交通部高速公路局正研訂「國道散落物收費要點」，規劃散落物收費分四個級距，以三十分鐘為基準，處理時間未滿三十分鐘不收費，每超過三十分鐘單一車道將收三千元，最高一萬二千元；若散落物佔兩車道兩小時以上，依照收費要點，將收取兩萬四千元處理費用。希望讓國道掉落物品的車主負擔清理費用，使民眾裝載貨物時能確實綑綁牢靠。

散落物去年4.2萬餘件 輪胎皮最多

根據高公局統計，國道散落物去年高達四萬兩千七百二十九件，其中以輪胎皮最多，其次是金屬類承載物品，塑膠類承載物品居第三位；甚至有許多離譜的物品掉落在國道上，譬如鋼琴、冰箱、神像、貓狗、豬隻等，甚至還出現過梅花鹿在國道上趴趴走遭撞。

國道散落物去年造成九百三十五起車禍事故，雖然以Ａ三事故（僅財損無人員傷亡）居多，不過近十年仍造成十五死、四百一十三傷， 由於這類事件使周遭車輛及後續清理散落物的人員置身險境，儼然成為國道隱形殺手。

提升行車安全 明年上半年上路

其實依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第二十五條規定，車輛載運物品掉落車道或路肩，無法立即清除需由政府處理時，其費用要由駕駛或汽車所有人負擔，只是現行未訂有收費標準；另依據「道路交通管理處罰條例」第三十條規定，裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形；所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭；載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險時，可處駕駛人三千元至九千元罰鍰，並令改正或禁止通行，交通部日前已規劃提高罰鍰上限至一萬兩千元修法草案，尚待立法院審議通過。

高公局強調，收費是為了提升行車安全，而非回收作業成本，行車時輪胎皮或載運物掉落未發現繼續行駛，也不會特意調閱路上監視系統來跟民眾收費。

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