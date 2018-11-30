台商回流 最在意稅負和土地

2018-11-30

工商界︰增聘外勞對廠商幫助不大

應吸引專業白領人才

〔記者羅倩宜／台北報導〕行政院端出增聘外勞及基層外勞永久居留權兩項政策，工商界看法不一，認為立意雖好，但方向有些失焦，台商回台其實最在意稅負和土地，而增聘外勞的附帶條件是增聘一定比例本勞，但廠商就是找不到本勞，才需要外勞。業界也認為，給予基層外勞永久居留權，並非移民結構的重點，台灣應吸引的是更多專業及白領外籍人才。

中小企總︰根留台灣企業也要照顧

中小企業總會理事長李育家表示，為歡迎台商回台，放寬外勞門檻有其必要，且引進外勞同時也要照顧本勞比例，這是好的，「但前提是要仔細想想誘因大不大」，可以先盤點有意回台的廠商數量，並調查他們在意的是土地、稅負，還是最擔心人力問題？

中小企總也認為，不能獨厚鮭魚返鄉的台商，原本就根留台灣的企業也要照顧。而且，放寬外勞的政策須考慮齊頭式的平等適不適當，例如附帶條件之一的本勞平均薪資三萬元，在竹科可能太低，在中南部鄉鎮可能太高，政策上的齊頭式平等，可透過地方補助來修正，才能真正符合廠商需求。

商總理事長賴正鎰認為，政院一步步端出方案，已展現誠意，但增聘外勞對吸引台商返鄉幫助並不大，台商回來最在意的是稅負和土地，人力倒是其次，「如果有租稅減免或優惠，返鄉誘因就很夠」。此外，土地問題也必須優先解決，可用的工業區土地，例如台中、桃園，一坪卅萬元，比住宅還貴；便宜的如彰濱二林，周邊配套不足，再便宜也沒人想去。

工總秘書長蔡練生表示，增聘外勞的前提是增聘本勞，這是現有規定，新方案似乎沒有太大效益，「現況是廠商已找不到本勞，才要請外勞，如果還要求增聘本勞才能聘外勞，與現況沒有什麼差別」。

對於基層外勞達一定條件可申請永久居留，工總則認為，站在人力成本的角度，業界不反對，但從台灣整體移民結構來看，目前已是「高出低進」，即高階人力外流、基層人力湧入，政策的點似乎應放在吸引高階白領人才才對。

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