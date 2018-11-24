宣示翻轉高雄 韓國瑜：變又年輕又有錢

2018-11-24

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕禿頭義勇軍照亮會場、大幅國旗和「高字旗」飄揚，國民黨高雄市長候選人韓國瑜的選前之夜，主辦單位聲稱湧進超過十五萬人潮；韓國瑜當眾宣示，他天不怕、地不怕、也不怕老婆，只怕漏氣，如果擔任市長，保證絕不給大家漏氣。

韓陣營聲稱湧進逾15萬人

韓國瑜進一步表示，擔任市長有三件事，一是建構高雄總目標，讓高雄從又老又窮變成又年輕又有錢；二是以身作則，帶領清廉又親民的團隊，且每月要去基層家裡住一晚；三是化身最佳行銷員，把高雄行銷到國際。他指出，全世界、全台灣都在看高雄，請大家全力支持，讓全台灣全世界華人都了解，高雄經濟巨人即將站起來、邁開大步。

韓國瑜上台時，受到全場熱烈歡呼，掌聲與氣笛聲持續近五分鐘，他三度鞠躬、數度向支持者道謝，感謝勇敢、熱情、快樂的高雄市民再次站出來。

韓國瑜感慨地說，高雄人民過得太辛苦，人民很累了，廿、卅年的政治，盡是意識形態與悲情，遇到選舉就把高雄人腦袋綑得很緊，經濟發展卻充滿謊言，高雄西裝筆挺，口袋裡沒錢，高雄人累了、受不了了。昨天許多北漂、外漂高雄人都回到高雄，因為廣大鄉親了解，高雄未來一定要改變。

韓表示強烈感受鄉親的愛

他回憶兩年前還在賣菜，兩年後在高雄強烈感受到鄉親的愛，這種感覺在他內心起了好大震撼。他向大家保證，未來當市長將辦的三件事，包括建構高雄總目標、清廉親民、行銷高雄到國際，並請大家相信他。

韓國瑜演講後，太太李佳芬也現身舞台，除感謝鄉親疼惜，並呼籲大家支持他最信任的人。韓國瑜眼淚幾乎奪眶，全場則不斷高喊凍蒜。

韓國瑜原本要與禿頭支持者一起大進場，後考量安全問題取消，但兩百多位禿頭部隊仍按既定規劃集結進入，沿途受到支持者高聲歡呼。

昨晚節目也穿插各行各業挺韓國瑜演說，由禿頭業務員阿倫與客運業者江其興代表，闡述對高雄的想法與對韓國瑜的期待，引發全場共鳴。

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