選前之夜》黃偉哲不斷電直播衝刺 高思博邀水患災民開講

2018-11-23

黃跳脫傳統 貼近年輕人

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底九合一選舉進入決戰最後廿四小時，國、民兩黨台南市長候選人高思博及黃偉哲皆請來黨內重量級人士站台，並且相伴掃街拜票。許多候選人舉辦「選前之夜」造勢晚會，黃偉哲卻跳脫傳統，改以卅六小時不斷電直播，以貼近年輕人的方式衝刺選情。

黃偉哲今早將啟動車隊遊行，從南區服務處開始，一路行經中西區、東區、永康區及北區等行政區，在人口稠密處下車掃街，不放過任何一雙手，行政院長賴清德也將到場陪同掃街。在進行完傳統造勢活動後，黃偉哲的「選前之夜」卻非常不傳統；黃表示，有別於造勢晚會高喊現場超過十萬人、廿萬人，團隊規劃卅六小時不斷電直播方式衝刺選情。

這場直播馬拉松從廿二日早上十點就開始，持續播出黃偉哲的競選活動和影片，同時穿插數段「公民時間」，讓例如「還我特色公園行動聯盟」等不同領域的市民暢所欲言，提出對台南的觀察和建議，預計於晚上九點半，在北區城市願景館門口發表短講。

高偕黨內大咖 掃街拜票

高思博則找來黨內大咖陪同造勢，早上先在姊夫、新北市長朱立倫的陪同下發表市政宣言，兩人一起在市區掃街拜票，選前之夜請來前總統馬英九、國民黨副主席曾永權拉抬聲勢。高思博的選前之夜除了有黨內大咖站台，也邀請八月底台南水患受災戶及麻豆公五市場自救會助講，指責市府施政不力，該換黨換人做做看。

2018九合一選舉#市長選舉#台南市#黃偉哲#

高思博#選前之夜

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/