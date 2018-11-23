選前之夜》林佳龍「進步台中」衝票 盧秀燕「非贏不可」催票

2018-11-23

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕台中市長選情捉對廝殺，民進黨候選人林佳龍選前最後一天持續進行掃街拜票，全力催票、固票，選前之夜將在圓滿劇場舉辦「進步台中光榮晚會」；國民黨候選人盧秀燕則在原立委選區北區、北屯區車隊掃街，選前之夜在老虎城旁舉辦「非贏不可」晚會。

林高喊「我們都是台中隊」

林佳龍競總發言人林尚賢說，選戰最後一天，林佳龍以車隊及巿場掃街拜票，親自向選民懇託，票投認真巿長，希望喚起選民熱情全力拉票，將選票催出來，讓台中能持續進步，不要向下沉淪。

林尚賢強調，選情緊繃一定要強力催票，選前之夜將在文心森林公園圓滿戶外劇場，舉行「進步台中選擇林佳龍—我們都是台中隊光榮晚會」，重回四年前勝選寶地，希望延續上次勝選氣勢，連任成功。

盧呼喚支持者踴躍投票

盧秀燕競選總部則表示，選前黃金廿四小時將在北區、北屯區車隊掃街，主因就是盧的立委選區在此，展現有始有終，一路走來始終如一。選前之夜則安排在老虎城旁邊，主題就是「非贏不可」。

有媒體報導盧陣營在選前之夜恐有「大動作」，發言人吳皇昇表示，盧秀燕非贏不可，絕對是個好市長，這種無中生有的消息，選舉操作也是夠刻意的，「非贏不可」晚會將強力催票，把支持者呼喚出來踴躍投票贏得勝選。

林尚賢則說，選舉最後階段變數非常多，甚至傳出對手陣營可能下跪、剃光頭等激化選情的招數，競選總部正預防各種可能影響選情的奧步，希望巿民冷靜理性，不要被操弄情緒。

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盧秀燕#選前之夜

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