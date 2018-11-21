宣布辭立委 盧秀燕︰我非贏不可

2018-11-21

〔記者陳建志、張瑞楨、歐素美／台中報導〕距投票日只剩四天，國民黨台中市長候選人盧秀燕昨召開記者會宣布辭去立委職務，且不會接受不分區立委職務，現場並簽署辭職書，將由專人送到立法院，強調這場選戰是代表人民向執政當局挑戰的選舉，非贏不可！

盧秀燕表示，早就有辭去立委的想法，只是依既定選戰節奏在昨天宣布，展現破釜沉舟的決心，辭去擔任六屆、超過廿年的立委，而且不留後路，如果選輸也不會接受不分區立委職務。

選輸也不接受不分區立委

盧秀燕說，中部空氣這麼糟、經濟這麼差，人民在受苦，她若選贏，代表人民、鄉親有翻身機會，也代表台中、國家有改變機會，「所以我非贏不可」，希望大家用選票改變，救經濟、救空氣，「決戰中台灣，台中贏，台灣就會贏！」

針對補選問題，盧秀燕表示，辭立委事前未向黨中央報備，但有打電話給競選彰化縣長的王惠美立委和花蓮縣長的徐榛蔚立委，王惠美知道她的決定，徐則沒聯絡上。盧說各縣市有各自考量，她尊重別人的決定。

盧秀燕說，林佳龍上次是選前三天宣布辭立委，自己比他早一天，若當上市長也會做得比他更好，她否認辭立委是因選情崩盤，對於韓國瑜和陳其邁的辯論表現，盧稱讚韓表現很好，展現當市長的高度和氣度，認為他能帶給高雄改變的希望。

記者會之後盧秀燕進行車隊掃街拜票，晚上到豐原區樂天宮前舉辦造勢晚會，立委江啟臣、前總統馬英九及台南市議員謝龍介到場站台助講。盧秀燕強調「台中換人、空氣換新」，並擔心中選會出奧步，呼籲支持者要認真顧票箱。