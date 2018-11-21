段宜康質疑侯友宜 借人1500萬年收120萬利息

2018-11-21

侯友宜：若有問題 監院早就找我

〔記者蘇芳禾、邱書昱／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜家族財產多次遭到質疑，民進黨立委段宜康昨在臉書直播「六問」侯友宜，質疑侯太太任美鈴借給林坤正（新壽公寓大廈管理維護公司董事長）一千五百萬元，這些錢哪裡來？是否收一年一百二十萬元的高利息？他呼籲侯不要只會叫他吞曲棍球，應出面捍衛妻女的名聲。

借給新壽子公司董事長林坤正

侯友宜回應時重申，可以到監察院去查資料，財產申報很清楚，「如果有問題，監察院早就來找我了」，至於欠稅問題，也能提供證明，都很清楚。面對媒體追問，侯笑說，資料清楚、證據也能夠證明一切，監察院財產申報都在裡面。

段宜康昨天拿出六個問題要侯友宜回答，第一，又昱公司是否虛報成本，假造憑證？第二，是否前後花三千萬元買新北市新莊復興段二五三地號？第三，新莊復興段二五三、二五四地號，是否適用危老重建條例？可享有獎勵容積率、房屋稅減半、銀行獎勵貸款？侯若擔任新北市長，會立刻拆掉地上物？

幾近目前定存利息的八倍

段宜康追問，第四，侯太太任美鈴借一千五百萬元給林坤正，收多少利息？第五，從二○一三年的財產申報中可知道，這筆債權消失，是否轉移給成年的女兒，繼續收取一年一百二十萬元以上高利？第六，從侯友宜的財產申報根本看不出借給林坤正的一千五百萬從何而來？

依一千五百萬元的定期存款，以台銀牌告一年期固定利率約一．○三五％計算，一年後到期可領本息約一五一五．五二萬元，賺到利息錢是十五．五二萬元。而段宜康質疑侯友宜太太上述借款可收取一年一百二十萬元以上利息，幾乎是正常定存利息的八倍。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉強調，「選舉最後一星期每天來抹黑」，老百姓一看就知道是選舉奧步。