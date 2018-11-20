2018-11-20

記者鄒景雯／特稿

就如韓國瑜所言，沒想到這次高雄市長選舉會成為「重中之重」，如果關心這次港都大戰的選民，應該會觀看昨晚的高雄市長候選人辯論，如果全程聆聽整場的交鋒內容，國民黨一定會很後悔：當初沒有認真地派一個透徹了解高雄、真正準備好的人來參戰。

如果國民黨當初沒有不把高雄當回事，那麼前後兩次的市政辯論，國民黨的候選人一定可以在毫無包袱的優勢下，專心擘畫治市藍圖，就對手進行最實質的攻擊，可惜，在錯失上一次的機會之後，經過張善政、李鴻源等人的輪番惡補，韓國瑜昨晚仍然交出了白卷。這樣的評價，國民黨智囊應該不會有太大異議才對。

除了一再倒帶將以九二共識，引進中國觀光客、把高雄貨賣出去之外，一個對產業、文化、青年等等所有政策，幾乎腦中一片空白的人，究竟能不能解決高雄亟待轉型的挑戰？即將取決於高雄選民的判斷。但是對於全國其他各縣市的收視者來說，相信絕大多數人會認為，認識問題很重要，唯有正確認識問題所在，才可能提出有效方案，進而解決問題。而台灣民主的品質，應該也已經到了藉由候選人公開論辯、政策交鋒，從而決定投票意向的發展階段。如果事實是這樣，這無疑是一場決定性的辯論。

何況，韓國瑜對於高雄的想像不只是空白而已，他所提出要到太平島挖石油的政見，居然不是演講場上的玩笑，當事人特別佔用這麼寶貴的辯論時間去詳述其提議有所本，才是讓人大吃一驚。國民黨為什麼沒有一個人告訴韓國瑜，中油確實有到周邊海域去探勘過，但是評估的結論是不可行。一個效益不足的過去式，竟讓韓總對著高雄市民講了幾個月，不禁令人納悶：這個政黨是安著什麼心？至於他的愛情摩天輪，中原大學陳其澎院長懷疑韓總是不是碰到了金光黨，那就更讓人譁然了。

過去一個月的競選期間，兩黨在高雄的競爭被稱為是五五波之勢，經由再次的交叉詰問，何以一個毫無招架餘力的人，可以聲勢鵲起，唯一能解釋的理由就是情感投射，並非出於理性抉擇。這也是解構「韓粉」成份的答案所在。不過，多數民主國家的經驗都指出，在基本盤各自歸隊下，中間選民將是最後的決勝關鍵，陳其邁為他自己爭取到了請高雄市民再慎重思考的絕佳機會。

無論如何，今年在高雄，是一次精彩的民主大戰，其艱困，可以讓人反省，這是台灣一點也不能少的生活方式。